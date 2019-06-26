Türkiye dünya askeri güç sıralamasında ilk 10 içerisinde

Bu yıl açıklanan rapora göre Türkiye askeri güç sıralamasında 137 ülke arasından 9'uncu sıraya yerleşirken, 0,2089 puan aldığı kayıtlara geçti.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, askeri gücü ele alan raporu inceledi. Ajans Press'in Global Fire Power (GFP) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye askeri güç sıralamasında 137 ülke arasından 9'uncu sıraya yerleşti. Rapor, aktif askeri personel, toplan nüfus, toplam askeri araç adetleri gibi veriler göz önüne alınarak hazırlanırken, Türkiye'nin 0,2089 puan aldığı kayıtlara geçti. Veriler incelendiğinde birinci sıraya yerleşen ülkenin 0,0615 puanla Amerika Birleşik Devletleri olduğu görüldü. Onun dışında yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve son olarak Almanya şeklinde kaydedildi.

S -400 gerilimi ve yeni askerlik sistemi medyanın gündeminde

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Sadece 2019 yılında 'askeri' alanda 62 bin 715 haber yansıması görülürken, S-400 gerilimi ve yeni askerlik sisteminin, medyanın en çok konuşulan başlıkları olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA