Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi 48 çocuğu sevindirdi
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Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi 48 çocuğu sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi 48 çocuğu sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Diyanet Vakfı Manyas Şubesi tarafındanihtiyaç sahibi 48 çocuğu sevindirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Manyas Şubesi tarafındanihtiyaç sahibi 48 çocuğu sevindirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen kampanya sonrası toplanan bağışlarla ilçedeki ihtiyaç sahibi kişilere giyim ve nakdi yardım yapıldı. Tespit edilen kişiler arasında 36 ihtiyaç sahibi çocuğu giyim ve 12 öğrenciye de Diyanet Vakfı Manyas Şubesi tarafından yardım yapıldı. Vakıf Şube Başkanı ve Müftü Ahmet Altacı, önümüzdeki kurban bayramında Manyaslı hayırseverlerden Türkiye Diyanet Vakfı Manyas Şubesi olarak kurbanlarına talip olduklarını söyledi. - BALIKESİR

Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi 48 çocuğu sevindirdi
Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi 48 çocuğu sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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