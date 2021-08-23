Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin etkileriyle mücadele eden Haiti'ye insani yardım malzemeleri gönderdi.

TÜRKİYE, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin etkileriyle mücadele eden Haiti'ye insani yardım malzemeleri gönderdi.

Türkiye, 14 Ağustos'ta meydana gelen depremde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Haiti'ye yardım eli uzattı. Hazırlanan çadır, gıda kolisi ve hijyen setinden oluşan yardım malzemeleri, sabah Ankara'nın Etimesgut ilçesi 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda iş makineleri ile A400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. 7 kişilik AFAD ekibinin de içerisinde bulunduğu uçak, yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırmak üzere havalandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı
Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı
Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı
Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı
Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı
Son dakika haberi... Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
Son dakika haberi... Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Tarkan Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:55:40. #1.14#

title