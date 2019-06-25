Türkiye'deki En Popüler Akıllı Telefonlar Açıklandı: Listede Hangi Telefonlar Var?

Günümüzde teknolojik cihaz denildiği anda akla gelen ilk ürün kuşkusuz akıllı telefon oluyor. Birçok kişinin hakkında bilgi sahibi olduğu bu cihazlar hayatımızda da önemli bir yer edinmiş durumda. Yalnızca arama yapmanın yanı sıra sosyal medyada gündemden haberdar olabildiğimiz, internet üzerinden araştırmalar yapabildiğimiz ve müzik dinleyebildiğimiz bu küçük cihazlar sayesinde hayatımız ciddi anlamda kolaylaştı.

Akıllı telefonlar ciddi anlamda hayatımızın her alanına dahil olsa da hepimiz aynı telefonları kullanmıyoruz. Farklı markaların ürettiği farklı modelleri kullandığımız için hepimizde farklı farklı telefonlar bulunuyor. Tam da bu konu üzerine bir araştırma gerçekleştiren DeviceAtlas isimli araştırma şirketi, ülkelere göre en yaygın telefonları araştırdı.

Araştırmada 2019 yılının birinci çeyreğini ele alan araştırma şirketi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere göre en popüler telefon listesini derledi. İşte ülkemizdeki en popüler telefonlar:

12 Samsung Galaxy A5

11 Samsung Galaxy J5

10 Huawei Mate 10 Lite

9 iPhone 8 Plus

8 Samsung Galaxy A7

7 iPhone X

6 iPhone 7 Plus

5 Samsung Galaxy J7

4 Samsung Galaxy J7 Prime

3 iPhone 6

2 iPhone 6S

1 iPhone 7