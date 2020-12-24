Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti

24.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:48
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 218 oldu, 254 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712, vefat sayısı 19 bin 115, ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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