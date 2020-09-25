Türkiye'de son 24 saatte 1665 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
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Türkiye'de son 24 saatte 1665 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

25.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:48
Türkiye'de son 24 saatte 1665 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1665 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1665 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1318 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 273 bin 282'ye çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 834 bin 572, hasta sayısı 311 bin 455, vefat sayısı 7 bin 858 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 315, ağır hasta sayısı 1601, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.

"Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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