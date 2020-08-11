Türkiye'de nadir görülen canlı Şanlıurfa'da görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de nadir görülen canlı Şanlıurfa'da görüntülendi

Tarımda çiftçi dostu olarak bilinen ve zararlı böceklerle beslenen, Türkiye'de nadir olarak görülen 2 gram ağırlığındaki sivriburun canlı, Şanlıurfa'da doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

11.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:41

Tarımda çiftçi dostu olarak bilinen ve zararlı böceklerle beslenen, Türkiye'de nadir olarak görülen 2 gram ağırlığındaki sivriburun canlı, Şanlıurfa'da doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi. Kuyruğuyla birlikte ortalama 5 santim uzunluğunda olan canlı, fotoğraflandıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Dünyada Portekiz, Madagaskar, Güney Asya ve Afrika'da rastlanan, Türkiye'de ise daha önce Ankara, Adana, Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bolu, Elazığ, Hatay, İzmir, Muğla ve Sakarya kırsalında görülen 2 gram ağırlığındaki sivriburun canlı, Şanlıurfa'da ilk kez görüntülendi. Görünüşü tamamen bir fareyi andıran ve tarımda çiftçi dostu olarak bilinen böcekçil hayvan dünyada birçok isim ile adlandırılıyor. Daha çok sivriburun olarak nitelendirilen 2 gram ağırlığındaki ve 5-6 santim uzunluğundaki bilinen en küçük memeli hayvan en fazla 1,5 yıl yaşayabiliyor.

YILDA 5-6 KEZ DOĞUM YAPIYOR

Uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Mahmutoğlu, Türkiye'de nadir, Şanlıurfa'da ise ilk kez görüntülenen sivriburunluyu fotoğrafladığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Mahmutoğlu, yılda 5-6 kez doğum yapan canlının, çiftçi dostu olduğunu ve tarlada ekinlere zarar veren böceklerle beslendiğini ifade etti. Mahmutoğlu, Cüce böcekçil, Etrüsk böcekçil ve Cüce sivriburun olarak adlandırılan canlı ile ilgili açıklamasında, "En büyük hatamız doğada tanımadığımız hayvanların yaşamlarını kısıtlamak. Bu tür fare görünümlü olduğu için insanlar tarafından fare olarak algılanıyor. Küçük dostumuz biraz incelendiğinde fare değil, yaşam alanında yaşadığı böcekçil denilen 5 parmaklı tamamen böceklerle beslenen bir türdür. Yaşam alanı incelendiğinde sulak alanlarda, ormanlık alanlarda görmek mümkündür. Türkiye'de nadir görülen türlerden biridir. Türkiye'de bu türün fotoğraflanması biraz zordur. Bu türün boyutu 2,5 ila 5 santimetre arasında değişiyor. Bilim adamları bu konuyla ilgili araştırmalar yapmış. Cüce böcekçil denilen sivri burunlulardan alt türü olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Portekiz'de, Güney Afrika'da da görülen bir türdür. Şimdi de Şanlıurfa'da bu türe rastlandığı için çok mutluyuz. Türün fotoğrafı pek olmadığı için bizde fotoğrafladık. Yaklaşık olarak bir saat boyunca bu türü inceledik. Dokunmadan, incitmeden dostumuzu tekrardan doğaya bıraktık. Bu türün ömürleri çok kısadır. Yaklaşık 1 ila 1,5 yıl arasında yaşarlar. Türün en büyük düşmanları da baykuşlardır. Çiftçi dostu bir türdür. Zararlı böceklerle beslenir. Doğada görüldüğü zaman zarar verilmemesi gerekiyor. Doğadaki bütün canlılar yararlıdır. Hiçbir canlının öldürülmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Bekir Şeyhanlı - Sinan Özdemir/İHA)

Türkiye'de nadir görülen canlı Şanlıurfa'da görüntülendi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Magazin
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Dünya
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı 3. Sayfa
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Güncel
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin...
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi
Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Sevim Emre Hülya Avşar Merve Boluğur
Spor Can Bartu Okan Buruk Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Rusya Ağustos Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye'de nadir görülen canlı Şanlıurfa'da görüntülendi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 17:41:26. #1.14#
title