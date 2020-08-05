Türkiye'de maske kullanımı 3 kat arttı, maske otomatları iş başında Koronavirüs salgını kapsamında zorunlu hale getirilen maske kullanımı, sosyal hayatta birtakım aksaklıkları beraberinde getirdi.

Koronavirüs salgını kapsamında zorunlu hale getirilen maske kullanımı, sosyal hayatta birtakım aksaklıkları beraberinde getirdi. Özellikle çeşitli gerekçelerle maske temin etmemiş vatandaşlar halk sağlığı açısından risk oluştururken yerli otomat şirketi, bu gibi tedbirsizlikleri anında önleyebilmek için maske otomatı geliştirdi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de kontrol altına alınmasıyla birlikte sosyal hayat, belirli tedbirler ve kurallar çerçevesinde eski dinamiklerine dönmeye başlıyor. Sosyal mesafe kuralları önemini korurken, maske kullanımı da her geçen gün artıyor. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasına göre özellikle mayıs ayında pazar yerleri, AVM, kuaför ve toplu taşıma araçlarında getirilen maske takma zorunluluğunun etkisiyle maske kullanımı üç ayda yüzde 300 artış gösterdi. 17 Nisan'da maske kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 20 iken 18 Haziran'da bu oran yüzde 82'ye ulaştı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerde ihtiyacın daha da artacağı öngörülürken yerli otomat şirketi Vending-Turkey, maske teminini kolaylaştırmak için maske otomatı üretti. Otomatların kamusal alanda da yaygınlaşması üzerine çalıştıklarını belirten Vending-Turkey Genel Müdürü Hakan Erorbay, böylece olası tedbirsizliklerin önüne anında geçilebileceğine dikkat çekti.

"UVC ledler ile sürekli dezenfekte ediliyor"

Maske takmanın zorunlu olduğu AVM, restoran ve mağaza gibi kapalı alanlara girişlerde maske temin etmemiş vatandaşların toplum sağlığını riske attığına değinen Hakan Erorbay, "Zaman zaman vatandaşların çeşitli gerekçelerle maske takmadıklarını, temin edebilecekleri bir eczane veya market bulamadıklarında ise kapalı alanlara giriş yapamadıklarını görüyoruz. Vending-Turkey olarak vatandaşları mağdur eden ama en çok da toplum sağlığını riske atan bu durumun önüne geçmek için tuşlama yapmadan ve el değmeden çalışan, içindeki UVC ledler ile de sürekli dezenfekte edilen maske otomatları geliştirdik. Madeni paranın yanı sıra kredi kartıyla da ödeme yapılmasını sağlayan otomatlar ile paketli maskelerin her an herkes için ulaşılabilir olmasını amaçlıyoruz " dedi.

"Toplum yararı gözeten girişimcilerin önünü açacak"

Alışılagelmiş otomatların toplum yararı için faaliyete geçen girişimler için hem maliyet hem de boyut açısından dezavantaj oluşturduğuna dikkat çeken Erorbay, uygulamanın yaygınlaşmasını kolaylaştırmak adına kompakt boyutlu ve ekonomik bir çözüme odaklandıklarının da altını çizdi. Erorbay, "Maske, günümüz salgın koşullarında zaruri ihtiyaçlar arasında sayılabilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor artık. Ancak genellikle gıda ürünlerini temin etmek için kullandığımız büyük otomatlar, maliyetli ve hantal olduklarından dolayı maske temininde yaygınlaşamıyorlar. Bizler de uzun zamandır çeşitli projelerde hijyenik ürünler vermek için kullandığımız kompakt boyutlardaki uygun maliyetli otomat makinemizi birkaç modifikasyon ile maske otomatına çevirdik. Böylece toplum yararı adına adım atmak isteyen yatırımcı ve girişimcilere de kullanıcı dostu bir alternatif sunarak önlerini açmaya yardımcı olmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Sıra duraklar ve parklarda"

Sosyal mesafe kurallarının ve maske kullanımının sadece kapalı alanlarda değil, taşıtlarda ve yaz aylarında ziyaretçileri daha da artan parklarda da önem taşıdığına dikkat çeken Erorbay, "Uzmanlar özellikle kamusal alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması ve herkesin maske kullanması durumunda maske kullanımının virüsün yayılmasını yüzde 98.5 oranında engellediğini söylerken açık hava olması fark etmeksizin, durak, iskele, park, sahil, meydan gibi uğrak lokasyonlar, bulaş riski açısından tedbirsiz davranışlara göz yumulabilecek pozisyonda değiller. Kimi zaman rehavete kapılsak da, alınan tedbirlere ve getirilen yasaklara harfiyen uymak kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşıyor. Otomat üretiminden operasyona, tüm süreci yürüten bir şirket olarak temel gayemiz, maske otomatlarını kamusal alanlarda yaygınlaştırmak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA