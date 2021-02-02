Türkiye'de 7 bin 795 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 7 bin 795 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti

02.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:34
Türkiye'de 7 bin 795 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi yaşamını yitirdi, ???????8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e ulaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi yaşamını yitirdi, ???????8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, vefat sayısı 26 bin 237, ağır hasta sayısı 1592 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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