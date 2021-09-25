Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 199 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261 bin 628 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

"Hep birlikte vaka sayısını kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı 19 bin. Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26 bin 145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter." ifadelerini kullandı.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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 Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.
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