Türkiye Curling Süper Ligi'nde yeni sezon müsabakaları Erzurum'da yapılacak
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Türkiye Curling Süper Ligi'nde yeni sezon müsabakaları Erzurum'da yapılacak

21.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:22
Türkiye Curling Süper Ligi'nde yeni sezon müsabakaları Erzurum'da yapılacak

Türkiye Curling Federasyonu, 2020-2021 sezonu Curling Süper Lig müsabakalarının Erzurum'da düzenleneceğini bildirdi.

Türkiye Curling Federasyonu, 2020-2021 sezonu Curling Süper Lig müsabakalarının Erzurum'da düzenleneceğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu sezon Türkiye Curling Süper Ligi, 22-27 Şubat tarihlerinde Erzurum Curling Salonu'nda 13 kulüpten erkek ve kadınlarda 19 takım ile 95 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Müsabakalar erkekler ve kadınlar kategorisinde tek devreli lig sistemiyle oynanacak ve 19 hakem görev alacak.

Müsabakalar sonucunda ilk dört sırada yer alan takımlar play-off müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Play-off müsabakaları daha sonra ilan edilecek bir tarihte Erzurum Curling Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Curling Süper Ligi'nde 25 Şubat Perşembe günü saat 18.00 ile 26 Şubat Cuma günü saat 10.00 seansı maçları TRT2 Spor kanalından canlı yayımlanacak.

Öte yandan 2019-2020 sezonu Kovid-19 nedeniyle yapılamayan Türkiye Curling Süper Lig ve 1. Lig kupa ve madalya töreni 23 Şubat Salı günü saat 16.30'da Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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