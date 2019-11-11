Turkcell Global Bilgi 20'nci yılını geride bıraktı

11.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:36

Turkcell Global Bilgi, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaptığı yatırımlarla 20 yıldır istihdama katkı sağlıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 20 yıl önce çağrı merkezi olarak kurulan, bugün ise bir müşteri deneyimi merkezi haline gelen şirket, sektörü geleceğe taşıyacak dijital dönüşüme hazır bulunuyor.

Son dönemde yaptığı yüksek teknoloji yatırımları ile kendini dijital dönüşüme hazırlayan Turkcell Global Bilgi, geride bıraktığı 20 yılda Türkiye'nin pek çok şehrinde yaptığı yatırımlarla istihdama katkı sağlayan, evden çalışma modelini ilk kez uygulayan ve sektöründeki ilk Ar-Ge merkezini hayata geçiren şirket olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de 19, Ukrayna'da 6 olmak üzere toplam 25 farklı deneyim noktasına ulaşan Turkcell Global Bilgi, 2018 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan Bilişim 500 Araştırması'nda "Çağrı Merkezi Hizmet Sağlayıcı" kategorisinde birincilik unvanını aldı.

Şirket sonraki hedefini, bilişim sektörünün en büyük 20 şirketi arasına girmek olarak belirledi.

"Müşteri deneyiminde dijital dönüşüm Turkcell Global Bilgi ile hayata geçiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, dijital dönüşüme kendini hazırlayan tüm şirketlerin bulundukları sektörde fark yaratacağına inandığını belirterek, "Müşteri deneyimine verilen önemin her geçen yıl artması sektörümüzü olumlu etkiliyor. Teknolojiye yaptığımız yoğun yatırım sayesinde Turkcell Global Bilgi'nin dijital müşteri deneyimine yönelik hazırlığını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Turkishtime dergisi tarafından yapılan "Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri Araştırması"nda sektörde dereceye giren tek Ar-Ge merkezi olduklarını aktaran Aynur, şunları kaydetti:

"Geliştireceğimiz yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu tabanlı iş modelleri ile sektörde fark yaratacağız. Müşteri deneyimi üzerine çalışmalarımızı detaylı anlatan web sitemiz musterimetre.com.tr'yi hayata geçirdik. Deneyim analitiği üzerine yaptığımız çalışmaları artırarak elde ettiğimiz tecrübeleri firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlamak için kullanacağız.

Kuruluşundan itibaren pek çok kişiye sıcak bir yuva olan ailemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor ve başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."

Kaynak: AA