Turkcell'den 3 Yılda 13 Milyar TL'lik Yatırım Hedefi

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 3 yıllık hedeflerini açıkladığı toplantının ardından gazetecileri sorularını yanıtladı. Terzioğlu, 3 senede Turkcell'in yapacağı yatırım ile ilgili soruya da planlarının 13 milyar TL olduğunu söyledi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 3 yıllık hedeflerini açıkladığı toplantının ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi. Terzioğlu bir gazetecinin 2014-2017 döneminde dünyanın Türkiye'nin büyüdüğü bir dönem olduğunu belirterek gelecek yıla dair şirketin büyüme hedefleri sorusuna, "Yatırımcılarımız gerçekten son derece mutlular. Çünkü 12 çeyrek ardı ardına o verdiğimiz sözlerin nasıl hayata geçtiğini gördüler. Şimdiki projeksiyona da 'demek ki Telekom sektörünün böyle bir potansiyeli varmış, Turcell kendisini ispatladı ve diğer telekom şirketlerinden ayrıştırdı gözüyle bakıyorlar. Çok tavsiye ederim, eğer fırsatını bulursanız, CitiBank'ın, Goldman Sachs'ın, Morgan Stanley'in raporlarını, Telekom sektörüyle alakalı yazdıkları son dönemdeki raporlarını okursanız, orada da Turkcell ve diğerleri ayrımı var. Hakikaten bu dijital operatörlük kendi kendimize icat ettiğimiz değil, aslında yatırımcılarımızın verdiği bir isim. Bu analiz raporlarında isimlendirmelerini sonucunda ortaya çıkmış bir gerçek" dedi.

Telekom sektörü makroekonomik değişimlerden en az etkilenen sektörlerden bir tanesi olduğunu kaydeden Terzioğlu, "Tüketicilerin davranış şekilleri, tüketim alışkanlıkları aynı hızda ve aynı sağlıklı gelişimde devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki önemli makroekonomik değişimler özellikle döviz kurlarının dalgalanması ve en önemlisi siber güvenlik saldırıları nedeniyle internetin bir anlamda erişilebilir olmama sıkıntısı ama biz bu makroekonomik değişiklikleri de düşünerek planlarımızı yaptık. Dolayısıyla kendimizi iyi hissediyoruz. Türkiye varsa biz varız, Türkiye iyi ise biz çok iyi oluruz. Türkiye ile el ele büyümek zorundayız. Türkiye datası Türkiye'de kalsın derken Türkiye'nin desteğine, kamu güçlerin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Bir şirketin ödediği temettü, kurum değeri içerisindedir"

Terzioğlu yatırımcıların pazarla ilgili kaygıları olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bir değerin farklı birimler açısından farklı sonuçları var. Benim baktığım değer şu: Bir şirketin EBITDA mantığı artıyor mu? Biz şu anda orada 4'lerden 6'lara gelmiş durumdayız. Bu arada şirket değerlerine bakarken şunları da unutmayalım: Bir şirketin ödediği temettü, kurum değeri içerisindedir. Ancak hisse değerinde gözükmeyebilir. Spektrum için ödediğimiz 8 milyara yakın değeri de düşünmek lazım. Hissedarların bize olumlu gözle ve pozitif baktığına inanıyorum. Daha potansiyel var mı, olacaktır".

Bilanço için yer alan ama hissedarlar için doğru değerlere erişmediğini düşünülen bazı varlıkların olduğunu söyleyen Kaan Terzioğlu, bazı şirketlerin halka arz edilebileceğini kaydederek, "Burada fiber altyapı şirketimiz de var, finansman şirketimiz de var. Farklı opsiyonları düşünerek uygulayacağımız konular. Kule şirketimiz faal ve her an değeri artırabilecek bir şirketimiz, bu süreçte en hazır varlığımız kule şirketimiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin bir 25 yıl daha kaybetme lüksümüz yok"

Türkiye'de mobil altyapı çok hızlı olduğunu açıklayan Terzioğlu, "1 gigabit hıza ulaşmış durumdayız. Dünyada 6 tane ülke var bu hıza ulaşmış durumda. Sabit tarafta ise 10 gigabit hıza ulaşmış dünyada tekiz. Bunun yaygınlaşması için yıllardır ortak platform oluşturulması konusunda sürekli konuşuyorum. Oldukça yol aldık. Bundan sonraki aşama yeni yatırımları beraber yapabilmek. İnanıyorum ki akıl tutulmasından vazgeçeceğiz, 25 yıl kaybetti Türkiye, bir 25 yıl daha kaybetme lüksümüz yok. Bir an önce fiber altyapıyı el birliğiyle yapmak zorundayız. Gereksiz yere yatırım yapmayalım, ortak yapalım. rekabeti altyapıya ulaşmada değil, hizmet kalitesinde yapalım. Kamu kuruluşlarıyla görüşmelerimiz de devam ediyor.

Mobil ödemeler ile ilgili olarak BİP ile yeğeninize oğlunuza kızınıza para gönderebilirsiniz. Alışverişi de Paycell ve kredi kartıyla yapabilirsiniz. Kredi kartını da çıkardık. 100 bin müşterimiz Paycell kart ile buluştu ve bunu kullanıyorlar. Bizim gelirlerimizin yüzde 80'den fazlası data ve dijital servislerden. İşimizin de büyüyen kısmı bu. Ses ve SMS gelirleri yüzde 20'nin altına indi. Biz yeni bir şeyi icat etmiyoruz. Zaten dijital şirketlerin ne kadar hızlı ilerlediği bilinen bir gerçek. Büyüme potansiyeli orada, biz de yatırıma devam edeceğiz. Yaptığımız yatırımların yüzde 98'i data ile alakalı. Operasyonel giderlerimizin yüzde 98'i data. Müşterin de tüketiminin yüzde 98'i data" dedi.

"Bizim stratejimiz pazardaki boşlukları doldurmaktır"

Gelecek dönemde şirketin cirosunun yüzde 18'ini yatırımda kullanacakları bilgisini veren Terzioğlu, "Bu yatırımlar çok önemli bir kısmı Türkiye'de bir kısmı da yurtdışında olacak. Önümüzdeki 3 yılda 13 milyarlık liralık ilave yatırımı varsaymış durumdayız. Bu ciroda da karlılık rakamlarında da öngörülmüş ve nakit olacak.

Yüzde 20'si yerli ayda 300 bin cihaz satıyoruz, Vestel, GM, Casper gibi Eskiden T serisi yapıyorduk, ileride de yeniden yapabiliriz. Bizim stratejimiz pazardaki boşlukları doldurmaktır. Eğer önümüzdeki dönemde görürseniz, bunlar yeni boşlukları doldurmaya yönelik tasarımlar. Bu üretim yurtdışında da olabilir, Türkiye'de de olabilir" ifadelerini kullandı.

"Bizim vazifemiz bu teknolojilerde yazılım"

Terzioğlu Turkcell'in yerli oto çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: "Sağlık sektöründe de altyapı ve hizmet sağlayıcısıyız ama apandist ameliyatı yapmıyoruz. Bizim vazifemiz bu teknolojilerde yazılım, suni zeka ve enerji depolama alanında ve pil teknolojilerinden yararlanılması ile ilgili çalışmaların içindeyiz. Bundan sonra da şirket kurulumu ile beraber yola devam edeceğiz. Pil üretiminde de şöyle var olacağız. İki üç değişik komponenti var bunun. Biri fiilen pil diğer de batarya içinde yaklaşık 1500 parça var. Pilin kendisinden ziyade yönetimi de söz konusu. Pili yönetimi de önemli. Hangisinin aktive olup hangisinin boşladığını yönetmekle alakalı. Biz suni zeka tarafında olacağız".

Terzioğlu, şirketin yeni satın almalar gündeminde olmadığını, var oldukları ülkelere yatırıma devam ettiklerini belirterek yeni ülkelere gitmeyeceklerini kaydetti.

Dijital ihracat konusunda ise Terzioğlu, "Biz fizy'i bir dünya pazarına çıkardığımız zaman spotify gibi başkalarının datasına sahip çıkalım şeklinde değil, ülkelere saygılı, telekom şirketleri işbirliği ile yapacağız. O telekom şirketlerini de dijitalleştiriyoruz. Moldcell kanalıyla veriyor ve gelir paylaşımıyla yapıyorsak, diğer ülkelerle de yapacağız" diye konuştu.

Turkcell Grup olarak toplamda 20 bin çalışana sahip olduğunu söyleyen Terzioğlu, "12 bin Global Bilgi 2 bin yurtdışı, 5 bini de Turkcell bünyesinde. 5 binin de bini Ar-Ge mühendisi Bu sağlıklı bir seviye ve bu seviyelerden devam edecek" dedi.

3 senede yapacağı yatırım

Kaan Terzioğlu 3 senede Turkcell'in yapacağı yatırım ile ilgili soruya da planlarının 13 milyar TL olduğu cevabını verdi. - İSTANBUL