TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
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TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

GERÇEK hikayeden esinlenilerek, Türkiye'de çekilen 'Necroman' isimli kısa film, yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallerde en filmler arasında gösterildi.

GERÇEK hikayeden esinlenilerek, Türkiye'de çekilen 'Necroman' isimli kısa film, yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallerde en filmler arasında gösterildi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ercan Er'in üstlendiği, başrolünde ise Hülya Diken'in oynadığı film; Southeast Regional Fest'te 'en iyi korku filmi', Creepy Tree Fest'te 'ürkütücü set tasarımı', Monsterflix Awards'ta 'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu', dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest'te 'resmi seçki alan film' dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.

Çekimleri İstanbul'da tamamlanan 'Necroman' filminin dünya prömiyeri, Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen 'Midsummer Scream Halloween Festival' kapsamında yapıldı. Korku ve gerilim tarzında kısa filmleriyle bilinen yapımcı ve yönetmen Ercan Er'in gerçek hikayeden esinlenerek çektiği film, Southeast Regional Fest'te 'en iyi korku filmi', Creepy Tree Fest'te 'ürkütücü set tasarımı', Monsterflix Awards'ta 'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu', dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest'te 'resmi seçki alan film' dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.

'EN İYİ OYUNCULUK' ÖDÜLÜNÜ KAZANDIRDI

Filmin oyuncu kadrosunda Hülya Diken, Bülent Arslan, Emircan Turan, Sude Gerzan, Ahmet Okay, Gazel Yüksel ve Yılmaz Kaya gibi isimler yer alıyor. 12 dakikalık kısa çekim süresi olan film, yurt dışında festivallerde yer almaya devam ediyor.

Başrol oynadığı 'Necroman' filmine 'en iyi oyunculuk' ödülünü kazandıran, dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Hülya Diken; rol aldığı 'Adını Sen Koy', 'O Hayat Benim' ve 'Payitaht Abdülhamid' dizilerindeki performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı. Başarılı oyuncu Diken, 'Necroman'ın yanı sıra 'Ceberruh' adlı korku filminde de başrol oynamıştı.

FİLMİN KONUSU

Bir gece Ali'nin evine izinsiz giren kişiler, kız kardeşi ve ablasının ölümüne neden olur. Tüm bu olaylar, yaşanırken, henüz çok küçük olan Ali, onlardan saklanmayı başarabilmiş ancak yaşanan olaylara tanık olmuştur. Ablası tam da ölmeden önce ona 'sus' işareti yaparak saklanmasını istemiştir. Aradan 40 yıl geçtiğinde ise bu yaşananların Ali'de travmaya neden olması ve gerçeklikle bağını gitgide koparması üzerine yaşanan paranormal olay, filmde konu ediliyor. Ali hayatı boyunca susmanın üzerindeki ağırlığıyla mezardan cesetler çıkararak, onları mumyalıyor ve arkadaşlık ediyor.

TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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