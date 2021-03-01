Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye açıklaması Açıklaması

01.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:02
Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye açıklaması Açıklaması

Türk Sağlık-Sen üyeleri, Erzurum'daki sağlık çalışanlarına yönelik döner sermayenin yeniden düzenlenmesini istedi.

Türk Sağlık-Sen üyeleri, Erzurum'daki sağlık çalışanlarına yönelik döner sermayenin yeniden düzenlenmesini istedi.

Türk Sağlık-Sen Erzurum Şubesi öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına katılan sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Kenan Karaçam, salgına karşı kahramanca mücadele verip Türkiye'nin dört bir yanında tüm zorlu koşullara rağmen şifa dağıtan sağlık çalışanlarının bu hizmetlerinin asla bir değerle ölçülemeyeceğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemelerinde gerekli düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiğini ifade eden Karaçam, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısının salgın ve sağlığa bağlı olduğu bu zamanda sağlık çalışanlarının ekonomik kayıplarının olması ve sorunlarının çözülmeyerek alın terlerinin ve emeklerinin yok sayıldığını görmek üzücüdür. Bu durumun düzeltilmesi adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Döner sermaye sistemi, çalışan odaklı olarak baştan aşağı revize edilmelidir. Sağlık çalışanları sıfır veya 5-10 lira gibi ödemelere mahkum edilmekten kurtarılmalıdır. Sağlık çalışanlarının sorunlarına acil olarak çare üretilmeli, talepleri karşılanmalıdır."

Karaçam, mali ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin biran önce yapılması beklentisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Sendika üyeleri, basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:04:09. #1.16#
title