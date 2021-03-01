Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye açıklaması Açıklaması

Türk Sağlık-Sen üyeleri, Erzurum'daki sağlık çalışanlarına yönelik döner sermayenin yeniden düzenlenmesini istedi.

Türk Sağlık-Sen Erzurum Şubesi öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına katılan sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Kenan Karaçam, salgına karşı kahramanca mücadele verip Türkiye'nin dört bir yanında tüm zorlu koşullara rağmen şifa dağıtan sağlık çalışanlarının bu hizmetlerinin asla bir değerle ölçülemeyeceğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemelerinde gerekli düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiğini ifade eden Karaçam, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısının salgın ve sağlığa bağlı olduğu bu zamanda sağlık çalışanlarının ekonomik kayıplarının olması ve sorunlarının çözülmeyerek alın terlerinin ve emeklerinin yok sayıldığını görmek üzücüdür. Bu durumun düzeltilmesi adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Döner sermaye sistemi, çalışan odaklı olarak baştan aşağı revize edilmelidir. Sağlık çalışanları sıfır veya 5-10 lira gibi ödemelere mahkum edilmekten kurtarılmalıdır. Sağlık çalışanlarının sorunlarına acil olarak çare üretilmeli, talepleri karşılanmalıdır."

Karaçam, mali ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin biran önce yapılması beklentisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Sendika üyeleri, basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök