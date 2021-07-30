Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem (KEK) Görüşmeleri Rusya'nın Başkenti Moskova'da Gerçekleştirildi
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Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem (KEK) Görüşmeleri Rusya'nın Başkenti Moskova'da Gerçekleştirildi

Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem (KEK) Görüşmeleri Rusya'nın Başkenti Moskova'da Gerçekleştirildi
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Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr NOVAK ve Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ'un eş başkanlıklarında yürütülen çalışmaların ardından eğitim ve bilim konularının de yer aldığı birçok alanda iki ülke arasında iş birliğini güçlendirecek kararların yer aldığı KEK protokolü imzalandı.

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr NOVAK ve Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ'un eş başkanlıklarında yürütülen çalışmaların ardından eğitim ve bilim konularının de yer aldığı birçok alanda iki ülke arasında iş birliğini güçlendirecek kararların yer aldığı KEK protokolü imzalandı.

Türk ve Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem (KEK) görüşmelerine Milli Eğitim Bakanlığı adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu EYİSOY DALKIRAN ve Moskova Eğitim Müşaviri Alper ALP katıldı. Genel Müdür DALKIRAN ve Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Natalya Aleksandrovna BOCHAROVA arasında gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı, eğitim ortak çalışma grubu görüşmelerinin gündemi ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem (KEK) Görüşmeleri Rusya'nın Başkenti Moskova'da Gerçekleştirildi - Haberler
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