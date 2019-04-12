Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bolu'da faaliyet gösteren Canip Baysal Anaokulu öğrencileri, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek burada görevli polislere kendi yaptıkları çiçekleri hediye etti.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Ali Çalışkan ise, kendilerini ziyaret eden çocuklara, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan tarafından hazırlatılan çeşitli hediyeleri verdi.

Çalışkan, öğrencilere, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan trafik kurallarını öğreten ve aynı zamanda da çocukların keyifli bir şekilde vakit geçirmesini sağlayan boyama kitaplarını minik öğrencilere takdim etti.

Kaynak: AA