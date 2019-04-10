Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mardin'de tören düzenlendi.

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar yaptığı konuşmasında, teşkilatın174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mardin'in güvenliği ve huzuru sağlama konusunda önemli vazife yaptıklarını vurgulayan Onar, şunları kaydetti:

"Her ne koşul ve gerekçeyle olursa olsun halkın huzur ve güvenliliğini tehdit eden hiçbir harekete katiyen müsamaha gösterilmeyeceğini inancım tamdır. Nitekim 15 Temmuz gecesi bunu en büyük güzel örneğidir. Bu topraklarda Çanakkale ruhunu hala taze olduğunu göstermektedir. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz güçlendikçe tüm sorunların üstesinden çok daha kolay geleceğiz."

Törende, resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Vekili Bahattin Çelik, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcıları Osman Demir, Mesut Uslu, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, emniyet müdür yardımcıları, polisler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında devam eden programda ekipler gösteri yaptı.

Gösterinin ardından ekipler araçlarıyla şehir içinde tur atarken, vatandaşlar polislere alkışlayarak destek sundu. Polis ekipleri daha sonra sürücü ve yayalara karanfil dağıttı.

Nusaybin

Türk Polis Teşkilatı Kuruluşunun 174. Yılı dönümü dolayısıyla Nusaybin'de törenle kutlandı.

Nusaybin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydan'ında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende hafta boyunca yapılan atletizm, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam eden programa Kaymakam Mehmet Balıkçılar, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Zehir, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Cenk Özlüpınar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz, Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Mesut Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez de katıldı.

Dargeçit

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Dargeçit ilçe emniyet amirliğini ziyaret etti.

Polislerin gününü kutlayan Aksoy, "Gece gündüz demeden bizim için bu vatan için canını seve seve veren tüm polislerin polis haftası kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA