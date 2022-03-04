Türk mühendis 4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti

Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde hususi pilot lisansı alan öğrencilerin ileri seviye aletli uçuş ve gece yetkisi eğitimlerinde tecrübelerini geliştirmeleri amacıyla Cessna 172 Skyhawk tipi eğitim uçağının uçuş simülatörü tasarlandı. Emre Bulat, simülatör yapma fikrinin öğrencilerin ihtiyacından ortaya çıktığını söyledi. Üniversitelerinde sertifikalı simülatör bulunduğunu ama bunda çalışmanın saatlik ücrete tabi olduğunu vurgulayan Bulat, bu nedenle öğrencilerin rahatlıkla çalışma yapabileceği bir simülatör yapma kararı aldıklarını belirtti.

ÖĞRENCİLER SİMÜLATÖRDEN ÜCRETSİZ YARARLANABİLİYOR

Üniversitenin sağladığı maddi imkanları kendi imkanlarıyla birleştirerek yazılımı kendilerine ait bir simülasyon yaptıklarını anlatan Bulat, "Bu cihazı öğrencilerin aletli uçuş safhasındaki çalışmaları için pratik yapma cihazı olarak tanımlayabiliriz. Öğrenciler burada istediği gibi istediği zaman çalışabiliyor. Çünkü hava muhalefeti ile karşı karşıya değil, gece gündüz farkı yok. Gelip burada istediği şartlarda ücretsiz olarak çalışmalarını yapabiliyorlar." dedi.

1 YILDA TAMAMLANDI

Simülatörün yaklaşık 120 bin lira maliyeti olduğuna dikkati çeken Bulat, "Tasarlama sürecinde öğrencilerin de yorumlarını dinleyerek onlara en iyi şekilde verim sağlayacak ergonomik bir cihaz yapmaya çalıştık. Bu simülatörde kuş çarpması, uçağa yıldırım isabet etmesi gibi bütün durumlar var. Simülatörü yaklaşık bir yılda tamamladık. Bunun 6 ayı tasarım kısmıyla geçti. Sonra malzeme tedariki ve oluşturma süreci oldu." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN TECRÜBESİNİ ARTIRIYOR

Türkiye'de HAVELSAN'ın da simülatör yaptığını, uçuş okullarında kullanılan simülatörlerin ise genellikle yurt dışından getirildiğini dile getiren Bulat, "Rusya, Fransa gibi ülkelerden 3-4 milyon lira gibi bir rakama alınıyor. Aynı işlemi görüyor. Bizim simülatörün tek farkı, sadece öğrenci uçuş defterine uçuş saati yazamıyor ama burada pratik yapabiliyor. Bunu da öğretmenine sunup sınavlarda daha başarılı oluyor. Öğrencilerimiz bu simülatörle uçuş tecrübelerini artırıyor." ifadelerini kullandı.