Türk makine sektörü pandemide Avrupa'nın gözbebeği oldu

Bursalı makine firması pandemi döneminde hız kesmeyip yaptığı ihracatla Avrupa'nın gözdesi olmayı başardı. Pandemi sebebiyle Hollanda, Fransa, Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve birçok ülkeden gelen taleplerle ihracat hacmine güç katan firma yeni bir CNC bükme makinesi tasarladı.

Pandemi sebebiyle ihtiyaç değişikliği ve Çin ile diğer ülkeler arasında ihracat düşüşünün ardından; ambulans imalatı, hasta yatağı imalatı gibi üretim yapan firmalardan gelen talepler doğrultusunda son teknoloji yeni CNC bükme makinesi tasarladıklarını ve dünyanın birçok noktasında yerli malı satmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Liv Makina şirket yöneticisi Serdar Livkebabcı, "Covid-19' un hayatımıza girmesiyle birlikte yurtiçi pazarında azalan bir talep oldu. Öte yandan medikal sektörüne çalışan farklı firmalardan makine talepleri geldi. Örnek vermek gerekirse, ambulans imalatı, hasta yatağı imalatı gibi üretim yapan firmalardan talepler oldu. COVİD-19 un Çin merkezli olması sebebiyle Çin'den alışveriş yapan ülkelerden Türkiye'ye dolayısıyla firmamıza da talep artışı oldu. Hollanda, Fransa, Almanya, Mısır, Katar ve BAE gibi ülkelerden görüşmelerimiz ve satışlarımız oldu. Bu süreç yurtiçi pazarını olumsuz etkilerken, yurtdışı pazarı adına daha çok araştırılmamızı ve tanınmamızı sağladı." dedi.

Tamamen yeni CNC bükme makinesi tasarlayarak dünyaya yeni bir CNC bükme makinesi kazandırdıklarını ifade eden Livkebabcı, "Bu makinemizin AR-GE sinde daha çok müşteri odaklı bir makineyi tasarlayarak portföyümüze kazandırdık. Yeni nesil özelliklerle donatıp, Covid-19'u bir fırsata çevirerek Avrupa standartlarında makine yapıp Avrupa'ya da ihraç ederek ülkemize döviz kazandırmanın haklı gururunu yaşamaktayız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı