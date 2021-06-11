Türk Kızılayın kuruluşunun 153'üncü yıl dönümü Çankırı ve Kastamonu'da kutlandı

Türk Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, kurumun kuruluşunun 153'üncü yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Türk Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, kurumun kuruluşunun 153'üncü yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Ulusoy, şube başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, dünyanın sayılı, bölgesinin en güçlü insani yardım kuruluşu olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya adayan Kızılayın Türkiye'nin merhamet çınarı olmaya devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılayın özverili ve etkili şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleri sebebiyle dünyanın saygın kuruluşları arasında yerini aldığını vurgulayan Ulusoy, "Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, savaş ve doğal afetlerin olumsuz etkileri sonucu açılan yaraları saran Türk Kızılayı, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve dünya barışına katkı sağlamaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kızılayın gelenekselleşen vekaleten kurban kesim kampanyasını da 2021 yılı için başlattıklarını aktaran Ulusoy, şöyle konuştu:

"Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içi ve yurt dışı için 1050 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılaya verebilecek."

Basın açıklamasının ardından Ulusoy ile yönetim kurulu üyeleri, Kızılayın kuruluşunun 153'üncü yılını temsilen gökyüzüne 153 balon bıraktı.

Kastamonu

Türk Kızılayın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri yürüyüş yaptı.

Taşıdıkları 153 balonla ???????Kışla Parkı'ndan yürüyüşe başlayan gönüllüler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Şehit Şerife Bacı Anıtı önünde ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan gönüllüler, daha sonra pasta kesti.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Başkanı Sabit Tavil, burada yaptığı konuşmada, dünyanın sayılı, kuruluşa "Kızılay" adını büyük önder Atatürk'ün verdiğini dile getirerek, "Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biriydi. Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonunun en aktif üyesi olmasının yanı sıra Federasyon Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor." diye konuştu.

Kızılayın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğuna işaret eden Tavil, "Kızılay, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürede Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan askerlerin yardımına koştu. Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkaslar'a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. Uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları Türkiye'nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın