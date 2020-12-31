Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi 2020 yılında da ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi, 2020 yılı boyunca Eskişehir'de ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmaması için çalıştı.

Şube başkanı Egemen Temizsoy, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı boyunca Eskişehir ve ilçelerinde yardım ulaştırılmadık hane, çalınmadık kapı kalmasın gayretle ve özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

Dünyada görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "gece gündüz" demeden sahadaki faaliyetlerini artırdıklarını ifade eden Temizsoy, şunları kaydetti:

"2020 yılının ilk gününden bugüne kadar 1000 hijyen kiti dağıtımı, 200 gıda kartı, 30 ton un, 10 ton patates, 10 bin 100 maske,10 bin el dezenfektanı, 218 bin 310 lira fitre-zekat ve fidye, sağlık çalışanlarına 35 bin ikramlık, 2 bin 500 kıyafet, 5 bin 350 erzak paketi, 18 bin 300 konserve et yardımı, Ramazan ayı boyunca 500 aileye 30 gün boyunca sıcak yemek, 19 bin 700 ekmek ve pide, 180 bin lira öğrenci bursu desteği, 8 bin 550 kişiye ilk yardım eğitimi, yurtlarda karantinada olan vatandaşlarımız için 41 bin 600 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Hepimiz için zor bir yıldı, biz mutluyduk çünkü dünyanın en güzel görevini yerine getirdik. İnsanlara yardım ettik. Yeri geldi erzak paketi yolladık, Yeri geldi maske dağıttık, yeri geldi karantinada bulunan hastalarımıza yemek sağladık, yeri geldi kan ve plazma bağışlarınızı hastanelere ulaştırdık. Bizler yeni yılda da görevimizi severek yerine getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık