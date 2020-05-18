Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı
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Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı

Türk Kızılay tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde her gün ihtiyaç sahibi 1750 aileye sıcak yemek dağıtılıyor.

Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı
18.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:00

Türk Kızılay tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde her gün ihtiyaç sahibi 1750 aileye sıcak yemek dağıtılıyor.

Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımında bulunduklarını söyledi.

Ramazanın paylaşma ve birlik ayı olduğunu ifade eden Horoz, 16 mahallede belirlenen ailelere her gün 4 çeşit sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Evinde sıcak yemek pişmeyen ailelere destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Horoz, "Türk Kızılay Reyhanlı Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında her gün kapı kapı dolaşarak engelli, 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi 1750 aileye sıcak yemek ulaştırıyor." dedi.

Ailelere nakdi destekler de verildiğini aktaran Horoz, "Reyhanlı ilçemizin genelinde belirlediğimiz 378 kişiye 400'er lira, 500 kişiye 160 liralık nakdi yardımlar yapılmış, 80 çocuğumuza da 150'şer liralık bayram harçlığı verilmiştir." diye konuştu.

Horoz, ayrıca esnaf ve şehit ailelerine 2 bin maske ile 500 el dezenfektanı ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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