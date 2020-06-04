Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde "Uydu" konulu toplantı gerçekleştirildi Toplantı salonu genel görüntü Katılımcılar Bakan Varank ve Akar'ın konuşması Brifingin ardından hangarları ziyaret etmeleri "GÖKBEY"in yanına giden Bakan Akar ve Karaismailoğlu helikopterin kokpitine, Bakan Varank ve İsmail Demir de yolcu bölümüne geçerek hatıra fotoğrafı çektirmesi ANKARA -...

Toplantı salonu genel görüntü Katılımcılar Bakan Varank ve Akar'ın konuşması Brifingin ardından hangarları ziyaret etmeleri "GÖKBEY"in yanına giden Bakan Akar ve Karaismailoğlu helikopterin kokpitine, Bakan Varank ve İsmail Demir de yolcu bölümüne geçerek hatıra fotoğrafı çektirmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde "Uydu" konulu toplantı gerçekleştirdi. Kaynak: AA