"Turizmin başkenti" Antalya'da kayak keyfi
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"Turizmin başkenti" Antalya'da kayak keyfi

01.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:31

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, Beydağları üzerinde yar alan Saklıkent Kayak Merkezi'nde tatilciler kayak keyfi yaşadı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, Beydağları üzerinde yar alan Saklıkent Kayak Merkezi'nde tatilciler kayak keyfi yaşadı.

Bakırlıtepe mevkisine 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezinde, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması üzerine hareketlilik yaşanıyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent'te, kayakseverler 5 kilometre kesintisiz kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşların da plastik leğenlerle kayması renkli görüntüler oluşturdu. Konyaaltı Belediyesi ekipleri de yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı açılamada, kış turizm merkezlerinden Saklıkent'in yollarını sezon başlamadan yenilediklerini ifade etti.

Kışın da yolların açık kalması için mücadele ettiklerini vurgulayan Esen, "Nöbetçi ekiplerimizi önemli kavşaklarda hazır tutuyoruz. Yolda tuzlama çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

'Turizmin başkenti' Antalya'da kayak keyfi
'Turizmin başkenti' Antalya'da kayak keyfi
'Turizmin başkenti' Antalya'da kayak keyfi
'Turizmin başkenti' Antalya'da kayak keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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