Turizmcilerden turistik tur araçlarında kapasitesi sınırlamasına çözüm arayışı
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Turizmcilerden turistik tur araçlarında kapasitesi sınırlamasına çözüm arayışı

Doğu Karadeniz TÜRSAB Temsil Kurulu Başkanı H. Volkan Kantarcı, turistik tur araçlarında yüzde 50 kapasite sınırlamasının kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Turizmcilerden turistik tur araçlarında kapasitesi sınırlamasına çözüm arayışı
20.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:49

Doğu Karadeniz TÜRSAB Temsil Kurulu Başkanı H. Volkan Kantarcı, turistik tur araçlarında yüzde 50 kapasite sınırlamasının kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine 1 Haziran 2020 tarihinde gönderilen genelgeyle, şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatı yürürlükten kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili olarak TÜRSAB Doğu Karadeniz Yönetim Kurulu adına değerlendirmede bulunan Doğu Karadeniz TÜRSAB Temsil Kurulu Başkanı H. Volkan Kantarcı, Covid-19 sebebiyle zor duruma düşen turizm sektörünün haklı talebine duyarsız kalınmayacağını düşündüklerini söyledi. Kantarcı "Devam etmekte olan uygulamaya göre, araçların koltuk sayısının yüzde 50 kapasitesi kadar yolcu taşıyabilme uygulaması, ağırlıklı olarak yaz döneminde turizm hareketliliğinin olduğu bölgemizde, Covid-19 sebebiyle aylardır işleri durmuş ve zor dönem geçiren TÜRSAB üyesi seyahat acentelerimiz için olumsuz etki yapacağı ortadadır. Yavaş yavaş iç turizm hareketliliğinin başladığı bu günlerde her türlü sağlık tedbirleri alınarak, ilk aşamada günübirlik turlarda, sonrasında ise tüm tur programlarında yüzde 50 kapasitenin kaldırılmasını talep etmekteyiz. Bu uygulamanın düzenlenmesi seyahat acentalarımız için oldukça faydalı olacaktır. Örneklemek gerekirse; Trabzon-Uzungöl hattında çalışmakta olan 29 kişilik bir toplu taşıma aracı 29 yolcu ile Uzungöl'e gidebiliyorken, TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri ise aynı bölgeye düzenlediği turlarında 29 koltuklu tur aracıyla 14 kişiyle hizmet verebilmektedir. Covid-19 sebebiyle zor duruma düşen turizm sektörümüzün bu haklı talebine Bakanlarımızın duyarsız kalmayacağını düşünmekteyiz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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