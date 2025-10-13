Edirne Valisi Sezer: Saros Körfezi'nin Turizm Potansiyelini Yükseltmek İçin Çalışmalar Yapıyoruz

1) EDİRNE VALİSİ SEZER: SAROS KÖRFEZİ'NİN TURİZM POTANSİYELİNİ YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin potansiyelini yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Buraların temizliği, nitelikli tesislerin getirilmesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesiyle Saros bölgemiz belki Akdeniz ya da Ege bölgesindeki gibi çok önemli, turist alan bir yer haline gelecektir. Gerçekten de dünyanın incisi.ö dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bir dizi incelemelerde bulunmak ve açılışa katılmak üzere Keşan ilçesine geldi. Vali Sezer, yapımı devam eden Keşan Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Keşan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ve yeni bina yapılacak olması nedeniyle Keşan Hükümet Konağı'nın geçici süreyle taşınacağı eski devlet hastanesi binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Sezer, son olarak Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 'Sosyal gelişmeyi destekleme' programı kapsamında yaptırılan Saros Gastronomi Merkezi'nin açılış programına katıldı. Programa, Vali Sezer'in yanı sıra Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kurum amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'EDİRNE ÜST LİGLERİ HAK EDİYOR'

Edirne'nin değerlerine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Vali Sezer, "Bugün Türkiye'deki çeltiğin yüzde 50'sine yakınını biz üretiyoruz. Satır etimiz, Mahmutköy kuru fasulyemiz, Korudağ balımız gibi birbirinden kıymetli ürünümüz var. Edirne'ye mal olmuş, Edirne'de üretilen fakat Türkiye ve dünyada tanınan bir tava ciğerimiz var. Onun dışında da çok fazla ürünümüz yok. Bu vesileyle hem pişireceğiz hem üreteceğiz hem de bunların sunumlarıyla tanıtımlarını yapacağız. Edirne'mize yağacağımız en kıymetli hizmetlerden bir tanesi bu olur. Edirne'nin bulunduğu lig, Edirne'ye yakışmıyor. Edirne'nin potansiyeli çok üst ligleri hak ediyor. Bugün organize sanayi bölgelerini gezdik. 4 tane organize sanayi bölgesi yapılıyor. İnşallah birçok istihdam alanı oluşacak. Ülkenin en katma değerli ürünleri burada üretilecek ve ticaretimiz çok artacak. Bunun hem turizme çok faydası olacak hem de diğer sektörlere faydası olacakö diye konuştu.

SAROS KÖRFEZİ'NİN GERÇEK POTANSİYELİ

Saros Körfezi'nin gerçek turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Sezer, "Hemen yanı başımızda bir Saros Körfezi'miz var. Nitelikli işletme sayımız oldukça kısıtlı. Nitelikli işletmesi olan işletmecilerimizin de muzdarip olduğu bir konuda biz çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Ne aşçı ne şef ne hizmet sektöründe diğer arkadaşlarımızdan yararlanabiliyoruz. Bu tür tesisler açığımızı kapatacak. Bu sene kışında Erikli ve Mecidiye bölgesine çok ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yıllarda bu bölgenin Türkiye'nin en önemli turizm ve kültür alanlarından biri olacağına eminim. Ona göre altyapı çalışmalarını hızlandıracağız. Buraların temizliği, nitelikli tesislerin getirilmesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesiyle Saros bölgemiz belki Akdeniz ya da Ege bölgesindeki gibi çok önemli, turist alan bir yer haline gelecektir. Gerçekten de dünyanın incisi. Buraya bizim nitelikli tesislerle beraber gastronomi ve turizm alanında yetenekli arkadaşlarımızın yetişmesi lazım. Hem yatırımcımızın hem de çalışacak insanların olması lazım. Bu projelerin artmasını temenni ediyorum. Şu an yiyecek-içecek bölümünde 80 öğrencimiz var. Bu bölümlerin biraz daha arttırılması ve desteklenmesi lazım. Turizm firmalarıyla da istihdam garantili sözleşmelerin şimdiden yapılmasının kıymetli olacağını düşünüyorum. Bu konuda çalışmalar yapılmalıö ifadelerini kullandı.

Vali Sezer'in konuşmalarının ardından, Saros Gastronomi Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Sezer, merkezdeki aşçı adaylarıyla sohbet ederek, yaptıkları yöreye özgü yemekler hakkında bilgi aldı. Sezer, program sonunda katılımcılara İpsala pirincinden yapılan pilav ve Mahmutköy kuru fasulyesi ikram etti.