Turhal'da Kovid-19 tedbirleri denetimi Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor.

Kaymakam Ali Gökay, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muammer Gürçay ile Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Çenesiz, ilçede bulunan lokanta, kafe, market, fırın, manav ve parklarda sosyal mesafe, maske ve temizlik denetiminde bulundu.

Gökay, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye'de olduğu gibi ilçe genelinde de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildiğini belirten Gökay, "Turhallı hemşehrilerimizden ve ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızdan salgınla mücadele kapsamında gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Özellikle maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi çok önemli." dedi.

Kaynak: AA