Turgutlu'da Grebo Hamza Çavuş ismi ölümsüzleştirildi

04.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:54

Turgutlu Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında ilçenin Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Grebo Hamza Çavuş ismi alınan kararla Ergenekon Mahallesi'ndeki parka verildi.



Turgutlu Belediyesi 2019 yılının son meclis toplantısını Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında toplanan meclis 8 maddeyi görüşerek karara bağladı. Gündemin ilk maddesi kasım ayı olağan ve olağanüstü meclis toplantı tutanaklarına ait toplantı tutanakları ve meclis kararlarının görüşülmesi oy birliğe ile kabul edildi. 2020 yılı meclis toplantılarını her ayın ilk salı günü saat 18.00'da yapılmasına temmuz ayının Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle 7 Temmuz'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonuna sevk edilen faytonların kaldırılması ile ilgili komisyonun verdiği raporda faytonlarda ve kağıt toplayıcıları tarafından kullanılan atlar için İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte komisyon kurularak denetimlerin sıklaştırılması, sağlıksız durumda olan atların kullanımının yasaklanması kararı oy birliği ile kabul edildi. Tarife komisyonuna sevk edilen konular fiyatların tekrar rezive edilmesi için oy çokluğu ile tekrar komisyana sevk edildi. Trafik ve Ulaşım Komisyonuna sevk edilen ilçedeki bazı sokakların tek yöne çevrilmesi gibi konuların yer aldığı maddeyle ilgili olarak çok ortaklı bir komisyon kurulmasına oy birliği ile karar verildi. İlçenin Kurtuluş Savaşı kahramanı Grebo Hamza Çavuş isminin Ergenekon Mahallesi Yasin Hoşbilgin-İsmail Kırdar sokak arasında bulunan ve 1713-2323 adalar arasında kalan yeşil alana verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 18 Kasım 2019 tarihinde toplanan Tarım ve Hayvancılık komisyonuna ait rapor oy birliği ile kabul edildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın bu konuyla alakalı hem sahipsiz canlılar için barınak kurulması ve hayvan pazarının kurulması ile ilgili olarak yer çalışmalarının devam ettiğini uygun yer bulunduğunda gerekli çalışmaların başlatılacağını açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İHA