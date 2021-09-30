TUREB rehberlere yönelik tarih turizmi eğitimi gerçekleştirdi - Haberler
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TUREB rehberlere yönelik tarih turizmi eğitimi gerçekleştirdi

AA / Ali Tuna - Haberler | Güncel
TUREB rehberlere yönelik tarih turizmi eğitimi gerçekleştirdi

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), turist rehberi olacak kursiyerlere antik tarih turizmi eğitimi verdi.

SAKARYA (AA) - Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Turist rehberi olacak kursiyerlere antik tarih turizmi eğitimi verdi.

Eskişehir'den eğitim gezisini başlatarak Polatlı ilçesine gelen 150 kişilik grup, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) yetkililerinin öncülüğünde tarihi milli park alanı içinde yer alan Duatepe, Gordion Müzesi, Midas Tümülüsü ve POTA Özel Müzesi'ni gezdi.

Eğitim gezisine liderlik yapan TUREB eğitmen rehberi Nezih Yılmaz, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılında Polatlı'yı tarihi turizmi gezilerine dahil ettiklerini söyledi.

Sakarya Meydan Muharebesi'ni özellikle turist rehberlerinin iyi bilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu anlamda özellikle Polatlı Belediyesinin POTA'nın yaptığı bu girişim çok önemli. Gerçek ve doğru bilgilerle adaylarımızı bilgilendirmek ve onlara, eşlik edecekleri misafirlerimize doğru bilgileri aktarmalarını sağlamamız bizim vazifemiz." dedi.

Duatepe anıtında ve Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi'nde bilgi veren POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç da bölgenin tarih turizmine kazandırılması için yıllardır yürüttükleri çalışmalar sonucu turist rehberlerinin Polatlı'da eğitim aldığını, yerinde tarih eğitimi alan turist rehberlerinin Sakarya Savaşı Tarihi Milli Parkı'na ilginin artmasına önemli katkı sunduğunu aktardı.

Eskişehir'den başlayan TUREB turist rehberleri gezisi, Sakarya Savaşı Tarihi Milli Parkı, Ankara'da 1. Meclis, 2. Meclis, Anıtkabir, Konya, Kapadokya ve Sivas programlarının ardından sona erecek.

Eğitim gezisine katılan kursiyerler, 7 günlük eğitimin ardından gerçekleştirilecek sınavla turist rehberliği yapabilecek.

TUREB rehberlere yönelik tarih turizmi eğitimi gerçekleştirdi

TUREB rehberlere yönelik tarih turizmi eğitimi gerçekleştirdi

TUREB rehberlere yönelik tarih turizmi eğitimi gerçekleştirdi

TUREB rehberlere yönelik tarih turizmi eğitimi gerçekleştirdi

AA / Ali Tuna - Son Dakika Haberleri
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