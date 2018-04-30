5 Kişilik Aile Yok Oldu! Cenazeleri Yan Yana Toprağa Verildi
İzmir'in Dikili ilçesinde hafif ticari aracın tur otobüsüyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 3 çocuğu için cenaze törenlendi.
İzmir'in Dikili ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında, hafif ticari aracın tur otobüsüyle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Bülent Karabulut, eşi Ebru Karabulut, kızı Cansın Karabulut ile oğulları Ege Karubulut ve Çınar Karabulut için cenaze töreni düzenlendi. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler, Örnekköy Ali Gültekin Camii'ne götürüldü.
EN ÇOK ACIYI İKİZ KARDEŞ YAŞADI
Aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesinin acısı, cami avlusunda yerini ağıtlara bıraktı. Ölenlerin yakınları, tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Cami avlusunda en çok acıyı yaşayan ise Bülent Karabulut'un ikiz kardeşi Emin Karabulut oldu.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Hem kardeşini hem de yeğenlerini kaybeden Emin Karabulut kazadan tek sağ kurtulan kendi kızı Yağmur'u hastanede bırakıp cenaze törenine katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra cenazeler, Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
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kanun kural yok bedavadan canlar yok olup gidiyor ALLAH rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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HERKESDE BİR ARABA SEVDASI VAR SANKİ OTOBÜSE BİNSELER OLMUYOR SADE YAŞAMAK EN DOĞRUSUDUR TRAFİK ÇİLESİDE ÇEKMEYİZ ARABA ALMAK ÇOK AHMAKLIK BENDE ZENGİNİM AMA ASLA ARABAM OLMAYACAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Asker arkadaşım. Allah rahmet eylesin geride kalanlarına sabırsalar ihsan eylesinCevap Yaz 8 Yayından Kaldır