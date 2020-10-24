Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 26 yaralı (2)
24.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.10.2020 09:38
YARALI SAYISI 26'YA ÇIKTISivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilldiği kazada, yaralı sayısı 26'ya çıktı.
YARALI SAYISI 26'YA ÇIKTI
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilldiği kazada, yaralı sayısı 26'ya çıktı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı