Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 26 yaralı (2)
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Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 26 yaralı (2)

24.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.10.2020 09:38
Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 26 yaralı (2)

YARALI SAYISI 26'YA ÇIKTISivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilldiği kazada, yaralı sayısı 26'ya çıktı.

YARALI SAYISI 26'YA ÇIKTI

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilldiği kazada, yaralı sayısı 26'ya çıktı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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