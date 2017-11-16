Tunceli'deki Trafik Kazası

Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Nuri Şanlı'nın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yaycılar köyünde defnedildi.



Elazığ Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Yaycılar köyüne getirilen Şanlı'nın cenazesi, helallik alınması için baba evine götürüldü, ardından Şanlı için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.



İkindi namazı sonrası Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından Şanlı'nın cenazesi, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.



Törene, Uzman Çavuş Nuri Şanlı'nın babası Cihat Şanlı ve yakınları ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Şahbaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Uzman Çavuş Nuri Şanlı'nın kullandığı otomobil dün Hozat-Pertek karayolunda kum yığınına çarparak şarampole devrilmiş, Şanlı'nın hayatını kaybettiği kazada 1,5 yaşındaki kızı Eylül, 3 yaşındaki oğlu Alperen ve eşi Ayşe yaralanmıştı.