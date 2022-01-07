Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı rakipleri çıldırttı - Haberler Spor
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Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı rakipleri çıldırttı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Malatyalı Hafez, Trabzonsporlu Bruno Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Darbe sonrası Hafez'in burnu kanadı. Futbolseverler, Peres'in bilinçli şekilde yumruk attığı görüşünde yorumlar yazdı. Kartına başvurmayan Fırat Aydınus'a da çok sert tepki gösterildi.

Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçta yine hakem konuşuldu. Maçın henüz 5. dakikasında gündemi sallayan bir pozisyon yaşandı. Trabzonsporlu Peres, kendisine doğru yönelen Karim Hafez'e doğru eliyle sert müdahalede bulundu.

"YUMRUK ATTI"

Futbolseverler Peres'in bilinçli ve sert şekilde Hafez'e vurduğu görüşünde birleşti. Pozisyonu es geçen Fırat Aydınus hakkında ağır eleştiriler yapıldı.

İşte o pozisyon ve sosyal medya yorumları:

Tüm Türkiye Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı çıldırttıGörüntü: beIN Sports

Tüm Türkiye Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı çıldırttıGörüntü: beIN Sports

Tüm Türkiye Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı çıldırttıGörüntü: beIN Sports

Tüm Türkiye Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı çıldırttıGörüntü: beIN Sports

Tüm Türkiye Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı çıldırttıGörüntü: beIN Sports

Tüm Türkiye Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı çıldırttı

Tüm Türkiye Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı çıldırttı

Tüm Türkiye Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı çıldırttı

Tüm Türkiye Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı çıldırttı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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