Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı rakipleri çıldırttı

Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçta yine hakem konuşuldu. Maçın henüz 5. dakikasında gündemi sallayan bir pozisyon yaşandı. Trabzonsporlu Peres, kendisine doğru yönelen Karim Hafez'e doğru eliyle sert müdahalede bulundu.

"YUMRUK ATTI"

Futbolseverler Peres'in bilinçli ve sert şekilde Hafez'e vurduğu görüşünde birleşti. Pozisyonu es geçen Fırat Aydınus hakkında ağır eleştiriler yapıldı.

İşte o pozisyon ve sosyal medya yorumları:

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

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