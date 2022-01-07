Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı rakipleri çıldırttı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Malatyalı Hafez, Trabzonsporlu Bruno Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Darbe sonrası Hafez'in burnu kanadı. Futbolseverler, Peres'in bilinçli şekilde yumruk attığı görüşünde yorumlar yazdı. Kartına başvurmayan Fırat Aydınus'a da çok sert tepki gösterildi.
Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçta yine hakem konuşuldu. Maçın henüz 5. dakikasında gündemi sallayan bir pozisyon yaşandı. Trabzonsporlu Peres, kendisine doğru yönelen Karim Hafez'e doğru eliyle sert müdahalede bulundu.
"YUMRUK ATTI"
Futbolseverler Peres'in bilinçli ve sert şekilde Hafez'e vurduğu görüşünde birleşti. Pozisyonu es geçen Fırat Aydınus hakkında ağır eleştiriler yapıldı.
İşte o pozisyon ve sosyal medya yorumları:
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