TÜGVA üyeleri, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu protesto etti

Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarına tepki gösteren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yaptı.

Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarına tepki gösteren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yaptı.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan ve TÜGVA üyesi bir grup genç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız yetkililerinin İslam karşıtı eylem ve açıklamalarına yönelik Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Yüzyıllardır tüm barbarlıkları ve çürümüş karanlık zihniyetleri ile mazlum coğrafyalara Fransa'nın kan kusturduğunu söyleyen Şanlan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kan kusturan, hız kesmeden sömürü ve zulmüne devam eden katil ve zalim Fransa, gerek devlet eliyle billboardlarda gerek devlet dairelerinde gerekse Charlie Hebdo paçavraları gibi yayın organları ile kutsallarımıza, ülkemize ve millet iradesinin temsilcisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler etmeyi sürdürüyor. Buldukları her mazlumu iten kakan ve sömüren bu menfur zihniyet, hakim olduğunu düşündüğü küfür denizinde elbet bir gün boğulacaktır."

Fransa gibi kendilerini maddi ve manevi bir emperyalist düzen üzerine oturtanların kan ve gözyaşı üzerine bina ettikleri refahın enkazı altında ezileceklerini kaydeden Şanlan, Türkiye'nin mazlum coğrafyaların umudu olmasının birilerini rahatsız ettiğini ifade etti.

Şanlan, "Bu rahatsızlık öyle bir raddeye ulaşmıştır ki insanlık namına utanç kaynağı olacak hakaretler görmekte ve işitmekteyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen önderimiz Hazreti Muhammed (SAV) dünyada huzuru ve barışı hakim kılmaktan, adaleti tesis ederek insani bir düzen kurmaktan başka ne yapmıştır? Ancak görüyoruz ki yalnız Müslümanların değil gayrimüslimlerin de büyük hürmet gösterdiği bir rahmet elçisine akıllara, gözlere ve kulaklara ziyan tahkir ve hakaretler peydah olmaktadır." diye konuştu.

"Asıl benlikleri olan ırkçı, saygısız yüzlerini tüm dünyaya ilan ediyorlar"

Sevginin, ahlakın, samimiyetin ve cesaretin sefaletini sonuna kadar yaşayanların alçak ve korkak saldırılarının haddi aşıp insanlık hudutlarını zorladığını belirten Şanlan, "Kendilerine gelince özgürlük ve medeniyetin beşiği olmakla övünenler, görüldüğü üzere asıl benlikleri olan ırkçı, saygısız, ahlaksız ve gayri insani yüzlerini tüm dünyaya ilan etmektedirler." ifadelerini kullandı.

Güçlü ve yeni Türkiye'nin gençleri olarak seslendiklerini dile getiren Şanlan, şunları kaydetti:

"Böylesine menfur hakaretlere sessiz kalmayacağımızı beyan ediyoruz. Kutsallarımıza, değerlerimize ve ülkemize yönelik saldırıların er ya da geç bedelini ödeteceğimizi, Peygamberimizin izinde, gösterdiği yolda biz gençlerin önünde yaşayan bir örnek olan Cumhurbaşkanımız gibi samimiyetle ve gayretle aşkınan koşacağımızı, inancımızın, değerlerimizin ve vatanımızın sahipsiz olmadığını ve ömrümüz müddetince tüm bunları müdafaa edeceğimizi kutlu ecdadın yiğit evlatları olarak alenen beyan ediyoruz. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed (SAV) onun kulu ve resulüdür."

Fransa'nın geçmişte yaptıklarını gösteren video Fransız Konsolosluğu duvarına yansıtılırken, ellerinde flama taşıyan gençler tekbir getirdikten sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara