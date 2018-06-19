Tüfekle 3 Kişiyi Yaralayana Adli Kontrol

Samsun'da bir düğün salonu önünde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişinin yaralanması olayına karışan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fuar içindeki bir düğün salonu önünde kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle ateş açan Metin Ş.(39), Anıl M., Mutlu C.A. ve Serhat K.'yi yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların olay yerinden geçerken kazara yaraladıkları ileri sürüldü. Metin Ş., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Metin Ş., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN