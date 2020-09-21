TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK KAMU-SM ve MAM başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
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TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK KAMU-SM ve MAM başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK KAMU-SM ve MAM başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK nedir?

TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK KAMU-SM ve MAM başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
21.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:19

TÜBİTAK BİLGEM'e alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek. Peki, TÜBİTAK personel alım başvuru tarihi nedir? TÜBİTAL personel alım başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK nedir?

TÜBİTAK NEDİR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kısaca TÜBİTAK, Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "ilgili" kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tâbidir.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.

Kaynak: Haberler.com

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