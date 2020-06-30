TÜ, 444 personel alacak Trakya Üniversitesi (TÜ) 444 personel alımı gerçekleştirecek.

Trakya Üniversitesi (TÜ) 444 personel alımı gerçekleştirecek.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin farklı birimlerinde çalıştırılmak üzere 71 temizlik, 30 güvenlik ve 73 hasta bakım ve temizliği alanlarında olmak üzere 174 kişi istihdam edilecek.

Henüz ilan süreci başlamayan, 4/B kadrosunda istihdam edilecek 180 hemşire, 73 sağlık teknisyeni, 5 ebe, 5 eczacı, 5 fizyoterapist ve 2 psikolog olmak üzere 270 kişinin de işe alım süreciyle 444 yeni personel alımı gerçekleşecek.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin bin 887'si akademik ve 2 bin 433'ü idari olmak üzere toplam 4 bin 320 çalışanıyla bir istihdam merkezi olduğunu belirtti. Üniversite ailesine katılacak personelin şehrin dinamiklerine de katkı sağlayacağını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle sağlık alanındaki personel alımları ile bu alandaki hizmetlerimizde kalitenin daha da artacağına inanıyorum. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla verdiğimiz hizmet ve eğitimlerin kalite çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz. Bizlere bu desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve her daim bizlerin yanında olan TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a teşekkürü bir borç biliriz."

Kaynak: AA