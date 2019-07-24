TTSO yönetimi sektörlerin taleplerini dinledi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) yönetimi, sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile odanın üyesi iş adamları Celil Hekimoğlu, İbrahim Sağıroğlu, Emanullah Tüfekçioğlu, Vahit Bayrak ve Levent Seyhan'ı iş yerlerinde ziyaret etti.

İş insanlarının sektörlerinde yaşadıkları sorunları dinleyen yöneticiler, problemlerin çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Hacısalihoğlu, oda olarak en önemli görevlerinin iş adamlarının taleplerini yetkili makamlara iletmek olduğunu söyledi.

İş adamlarından gelen talepleri sektörlerine göre sınıflandırarak TOBB'a ilettiklerini belirten Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Oradan da Türkiye genelinden gelen taleplerle birlikte ilgili bakanlıklara iletiliyor ve çözümü noktasında girişimlerde bulunuluyor. Biz de yönetim olarak çeşitli sektörlerden iş adamlarımızı ziyaret ederek sorunlarını, taleplerini dinledik ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Amacımız el birliğiyle Trabzon'u sanayisi, ticareti, turizmi başta olmak üzere her konuda geleceğe taşıyacak projeler üretmektir."

Kaynak: AA