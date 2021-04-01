TSM, Valorant takımının altıncı ismi belli oldu! Oyuncu sıkıntılı geçmişiyle dikkat çekiyor!
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TSM, Valorant takımının altıncı ismi belli oldu! Oyuncu sıkıntılı geçmişiyle dikkat çekiyor!

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TSM, Valorant takımının altıncı ismi belli oldu! Oyuncu sıkıntılı geçmişiyle dikkat çekiyor!

TSM'de 6 kişilik Valorant takımının son üyesi de delli oldu. Takımın yeni üyesi sıkıntı geçmişiyle dikkat çeken Braxton "brax" Pierce oldu!

Amerika merkezli önemli espor takımlarından birisi olan TSM (Team SoloMid), Valorant takımının son ekip üyesini buldu. Bu da akıllara artık takımların 6 kişilik maçlarda mı mücadele edeceği sorularını getirdi. TSM eski CS:GO oyuncusu Braxton "brax" Pierce'ı Valorant takımının kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Brax Valorant'a T1 takımı ile giriş yapmıştı.

TSM, Valorant takımının altıncı ismi belli oldu! Oyuncu sıkıntılı geçmişiyle dikkat çekiyor!

BRAX DAHA ÖNCE ŞİKE OLAYLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sıkıntılı geçmişiyle dikkat çeken Brax, CS:GO'da yaşanan en büyük şike olaylarından birinde bulunuyordu. Bu olaydan sonra profesyonel oyuncu Valve tarafından resmi turnuvalardan süresiz olarak men edilmişti. 2014'te yaşanan bu olay sırasında brax (eski nicki ile "swag"), iBuyPower takımında forma giyiyordu. Herkes tarafından takımın, NetCodeGuides'a karşı oynadığı maçta kazanması beklenirken maç 16-4 kaybedildi. İzleyicilerin dikkatini ise İBP oyuncularının maçtaki garip davranışları çekti. Maç sırasında bıçakla olmaması gereken yerlerde bıçakla rakip oyuncuları öldürmeyi çalışmaları ve yapılan bariz hatalar kafalarda bir soru işareti oluşturdu. Dot Esports'un eline geçen görüntüler ile ise gerçekler ortaya çıktı. Ekran görüntülerinde NetCodeGuildes oyuncusu ShahZaM maçta şike olduğunu kabul ediyor ve İBP'nin bunun karşılığında skin alacağını dile getiriyordu.

TSM, Valorant takımının altıncı ismi belli oldu! Oyuncu sıkıntılı geçmişiyle dikkat çekiyor!

Riot Games, olay ve brax ile ilgili kendi soruşturmasını başlatacağını açıkladı. Her şeyi arkasında bıraktığını söyleyen brax şike olayından önce Amerika'nın en iyi genç yetenekleri arasında gösteriliyordu. Profesyonel isim tecrübesiyle TSM için bir geri dönüş umudu olarak görülüyor.

TSM VALORANT 6 KİŞİLİK TAKIM KADROSU İSE ŞU ŞEKİLDE

  • Stephen "reltuC" Cutler (IGL)
  • James "hazed" Cobb
  • Matthew "Wardell" Yu
  • Yassine "Subroza" Taoufik
  • Taylor "drone" Johnson
  • Braxton "brax" Pierce
  • Taylor "Tailored" Broomall (Koç)
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Şimal Güdüm
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