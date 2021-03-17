Trump'tan Meghan Markle mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trump'tan Meghan Markle mesajı Açıklaması

17.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:05
Trump'tan Meghan Markle mesajı Açıklaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak eşi Prens Harry ile ABD'ye yerleşen Meghan Markle'ın 2024'te yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri için aday olması halinde başkanlık için yarışmaya daha istekli olacağını belirterek, "Meghan'a karşı yarışmak cazip...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak eşi Prens Harry ile ABD'ye yerleşen Meghan Markle'ın 2024'te yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri için aday olması halinde başkanlık için yarışmaya daha istekli olacağını belirterek, "Meghan'a karşı yarışmak cazip olur" dedi.

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın geçtiğimiz hafta Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajın yankıları devam ediyor. Tüm dünyada ses getiren röportajın ardından Markle, İngiliz Kraliyet ailesine yönelttiği ırkçılık iddialarının yanı sıra ABD Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğü yönündeki iddialarla da gündemden düşmüyor. Son olarak, Kraliyet ailesinin olaylı gelini Markle'ın ABD Başkanlığı'na adaylığını koyacağına ilişkin iddialara eski ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

ABD'de 20 Ocak'ta yapılan yemin töreni ile koltuğunu halefi Joe Biden'a devreden Trump, Meghan Markle'ın 2024'te yapılması planlanan Başkanlık seçimlerine adaylığını koyması halinde başkanlık için yarışmaya daha istekli olacağını belirterek, "Markle'a karşı yarışmak benim için cazip olur" dedi.

"Bence Kraliçe muazzam bir insan, ben Meghan hayranı değilim"

Prens Harry ve Meghan'ın Oprah Winfrey'e verdiği röportaj hakkında da yorumda bulunan Trump, "Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi ve Kraliçe hakkında söylediklerini düşünüyorum da, bildiğiniz gibi, ben Kraliçe ile tanıştım. Bence Kraliçe muazzam bir insan, ben Meghan hayranı değilim" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyası: "Sussex Düşesi Meghan, ABD Başkanı olmak istiyor"

İngiliz medyasında yer alan bir habere göre, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ABD Başkanı olmak istediği iddia edildi. Kimliği belirtilmeyen bir kaynağa dayanan haberde, Markle'ın başkanlığa aday olmak için ABD'deki Demokratlar arasında çevre oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü. Haberde Markle'ın, Başkanlık kampanyası ve bağış toplama etkinlikleri için ekip oluşturma yollarını tartışmak üzere Demokrat Parti'nin üst düzey üyeleri ile bir araya geldiği de iddia edildi.

Öte yandan Markle'ın temsilcileri, Sussex Düşesi'nin politikacı olmaya yönelik bir planı olmadığını söyledi. - WASHINGTON

Trump'tan Meghan Markle mesajı Açıklaması
Trump'tan Meghan Markle mesajı Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Korona Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump'tan Meghan Markle mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:38:44. #1.15#
title