Trump: "Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz"
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, New York, Güncel

Trump: "Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gelecek 100 gün içinde 100 bin ventilatör üreteceklerini ya da bunları edineceklerini bildirdi.

28.03.2020 03:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 03:00
Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gelecek 100 gün içinde 100 bin ventilatör üreteceklerini ya da bunları edineceklerini bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 ile mücadelede ventilatör ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli adımlar attıklarını belirten Trump, "Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz. Bu, ABD'nin bir yıl içindeki ventilatör üretiminin 3 katı bir rakam olacak." değerlendirmesinde bulundu.

New York Valisi ile arasında yaşanan ventilatör krizine de değinen Trump, "New York'a binlerce ventilatör gönderdik. Ama New York bunların kendilerine ulaştığını bilmiyormuş." açıklamasında bulundu.

Trump, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı "Savunma Üretim Yasası"nın kullanılması konusunda da Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'yu atadığını duyurdu.

Washington ve Michigan valilerine tepki

Eyalet valilerinden bazılarının kendilerine haksızlık ettiğini savunan Trump, "Valilerden istediğim şey çok basit. Birazcık bize karşı müteşekkir olmaları. Başkan Yardımcısı Mike Pence sık sık eyalet valileriyle telefonda konuşuyor. Ona artık Washington ve Michigan valilerini aramamasını söyledim. Onlar bize olması gerektiği gibi davranmıyor." dedi.

Trump, Kovid-19 konusunda pazartesi ya da salı günü bilim insanları ile bir araya geleceklerini ve yeni atılacak adımları görüşeceklerini belirterek, "New York'ta hayat kısa sürede normale dönecek gibi durmuyor. Ama ülkenin bazı kesimleri de virüsten çok etkilenmedi." ifadesini kullandı.

"Benim önceliklerim belli"

Virüsü bir an önce yenmek istediklerini kaydeden Trump, "Benim önceliklerim belli. Önce insanların hayatı ve güvenliği, sonra ekonomi." dedi.

Trump, ayrıca sağlık elemanı ihtiyacını karşılamak için de Savunma ve İç Güvenlik bakanlıklarına rezerv askerleri göreve çağırma yetkisi verdiğini kaydetti.

Söz konusu kararname ile, sivil hayatta sağlık alanında çalışan emekli ya da rezerv askerler en fazla 24 ay olmak suretiyle göreve çağrılabilecek.

Dünyada en çok Kovid-19 vakası ABD'de

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 100 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 1500'ü geçmişti.

ABD, Kovid-19 vaka sayısı bakımından dünya genelinde birinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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