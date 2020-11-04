Trump kampanyası, Michigan'da oy sayımını durdurmak için dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası, kampanya çalışanlarına Michigan eyaletinde 'oy sayımının yapıldığı merkezlere erişim izni verilmediğini' ve buna bağlı olarak eyalette oy sayımını durdurmak için dava açıldığını duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası, kampanya çalışanlarına Michigan eyaletinde 'oy sayımının yapıldığı merkezlere erişim izni verilmediğini' ve buna bağlı olarak eyalette oy sayımını durdurmak için dava açıldığını duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, "Başkan Trump'ın kampanyasına, Michigan yasaları tarafından garanti altına alınan oy pusulalarının açılışını ve sayım sürecini gözlemlemek için çok sayıda sayım konumuna erişim hakkı verilmemiştir. Bugün Michigan Mahkemesinde, erişim izni verilene kadar saymayı durdurmak için dava açtık" ifadelerini kullandı.

MICHIGAN'DA SON DURUM

ABD medyası, Michigan'da ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yüzde 49,7, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise yüzde 48,8 oy aldığını duyurdu. Eyalette oyların yüzde 96'sının sayıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı