TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi - Haberler
Koronavirüs, Güncel

TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Mart Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan dersleri ekranlarından öğrencilere ulaştıracak TRT, hazırlıklarını tamamladı.

20.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:51
TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Mart Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan dersleri ekranlarından öğrencilere ulaştıracak TRT, hazırlıklarını tamamladı. Uygulama için sınıflar stüdyoya, stüdyolar sınıfa dönüştürüldü.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili devletin önemli tedbirler aldığını söyledi.

Bu tedbirlerden birinin, okulların tatil edilmesi ve ardından başlanacak uzaktan eğitim programı olduğunu anımsatan Eren, "Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar hazırladığı videolar ve TRT ile yeni hazırlayacakları videolara ilişkin bir kanal açma talebinde bulundu. Özverili bir çalışmayla rekor sayılacak bir sürede 3'ü SD, 3'ü de HD olmak üzere 6 kanalı yayına hazır hale getirdik. İstanbul'da bir okulun 5 sınıfını stüdyo dönüştürdük, Ankara Oran kampüsündeki 3 stüdyoyu da sınıfa çevirdik." diye konuştu.

Eren, iki de yedek stüdyo hazırladıklarını, tüm bu stüdyolarda öğretmenlerin dersleri anlatmaya başladığını belirtti.

Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle ekranlarda buluşacaklarını ifade eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm editöryal içerik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandı. Bakanlık, Eğitişim Bilişim Ağı üzerinden dijital yayınlar yapıyordu öğrencilere. Bu konuda çok ciddi hazırlıklar yapıyordu. Bu hazırlıkları böyle günler için yapıyor olmasak da şans, fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır. Hem biz hem de bakanlığımız bu konuda şanslıydık. Çünkü hazırlıklarımız vardı. Teknik kapasitemiz bu işi hızlı bir şekilde yapabilecek yetkinliğe sahip. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuyla ilgili içerik üretip bize verdi. Biz de stüdyolarımızda öğretmenlerimizle içerikleri çekip ekranlara vereceğiz. Bir hafta 10 gün gibi bir sürede hazırlamaya çalıştığımız bu televizyon kanalları inşallah öğrencilerimiz için çok faydalı olur."

Eren, uzaktan eğitim dersleri için hazırlanan ortak kanal projesinde yaklaşık 100 kişilik bir grubun çalıştığını anlattı.

Bu zor günlerde ekibin evinde ailesini, çocuklarını bırakarak büyük bir gayret örneği gösterdiğini vurgulayan Eren, uzaktan eğitim sürecinin uzaması durumunda da çalışma arkadaşlarının aynı fedakarlığı göstereceğini dile getirdi.

Kamu yayıncılığının hem öneminin hem de temel vazifesinin böyle zor günlerde ortaya çıktığının altını çizen Eren, "Türkiye olarak çok başarılı tedbirlerin alındığı bu zor günlerde kamu yayıncısı olarak üzerimize düşeni yapmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. İzleyicilerimiz, öğrencilerimiz kendilerini izole ediyor ve sokağa çıkmamaya çalışıyorlar. Bu gayrette olan izleyicilerimiz ve çocuklarımızın ekranlarını şenlendirmeye, onları hem eğitmeye hem de eğlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Eren, "Her zaman olduğu gibi bu süreçte de desteğini bizden esirgemeyen İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a da teşekkür ediyorum." dedi.

TRT kreşi stüdyo oldu

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanında anaokulu çağında bulunan çocuklar için de hazırlıklar yaptıklarını anlatan Eren, "Okul öncesi çağında bulunan çocuklar için kreşimizin bir bölümünü stüdyoya çevirdik. Çocuklarımız için etkinlikler hazırladık. Bunları da TRT Çocuk kanalında ekrana getireceğiz." dedi.

Eren, TRT Çocuk Anaokulu uygulamalarının şu anda sanal uygulama marketlerinde yerini aldığını, ebeveynlerin çocuklarıyla yapacakları etkinlik ve faaliyetlere oradan bakabileceklerini belirtti.

TRT İzle uygulaması

Eren, daha önce TRT TV adıyla kullanılan web uygulamasının ismini TRT İzle olarak değiştirdiklerini ve uygulamayı geliştirdiklerini ifade etti.

İzleyicilerin buradan hem Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak açtıkları kanalları hem de TRT2'deki programları ve diğer tüm programları izleyebileceklerini dile getiren Eren, "TRT İzle uygulamamız sayesinde televizyonla eş zamanlı bir şekilde tüm kanallarımızı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak açtığımız eğitim kanallarımız da dahil, izleyebilecekler. Çocuklar televizyona bakmaktan sıkılabilirler. Bu uygulamayla bilgisayar, tablet ve telefonla hem programlara erişebilir hem de canlı yayını seyredebilirler. Ayrıca TRT İzle uygulamasında uzaktan eğitim televizyonlarına nasıl erişebileceğimizin bilgisi ve frekans bilgileri de yer alacak." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle bir taraftan sahadaki personel sayısını azaltırken bir taraftan da tüm izleyicilere yayınları aksatmadan iyi bir kalitede vermek zorunda olduklarını söyleyen Eren, bu süreçte emek veren, gayret gösteren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"Sanat Heyecanı Evimizde" projesi başlıyor

Öte yandan, TRT2 kültür sanat kanalında da önümüzdeki dönemde yeni projeler hayata geçirilecek. TRT'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, TRT2 tarafından çekilen opera ve konser gibi etkinlikler ekranlara getirilecek.

"Sanat Heyecanı Evimizde" adı verilen proje kapsamında ise şu anda kapalı olan müze ve sergiler de özel izinle çekilerek izleyiciyle buluşturulacak.

TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü '20 koronavirüs aşısı geliştirildi' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Elazığ'da 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Falcao Ersun Yanal Metin Oktay Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 17:11:26. #1.14#
title