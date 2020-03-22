TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

TRT EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise

Vodafone Tv 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal D-Smart 138. Kanal 139. Kanal 140. Kanal Bein/Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal

Kaynak: AA