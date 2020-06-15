Tren kazasında "izinsiz hareket" iddilaarına yalanlama
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Tren kazasında "izinsiz hareket" iddilaarına yalanlama

Malatya'da yaşanan tren kazası ile ilgili açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Hikmet Kazgan, kazanın Malatya'dan izinsiz yola çıkan yük treni nedeniyle gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "Makinist izin almadan yola çıkması mümkün değildir.

Tren kazasında
15.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:52

Malatya'da yaşanan tren kazası ile ilgili açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Hikmet Kazgan, kazanın Malatya'dan izinsiz yola çıkan yük treni nedeniyle gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "Makinist izin almadan yola çıkması mümkün değildir. İzinsiz yola çıkmak intihardır" dedi.

13 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı Battalgazi ilçesi Kemer köprü mevkiinde iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 makinist hayatını kaybetmiş, 2 makinist ise yaralanmıştı.

Kazayla ilgili başlatılan hem idari hem de adli soruşturma devam ederken aynı zamanda Türk-İş Malatya İl Temsilcisi de olan Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Hikmet Kazgan, kazanın oluş şekli ile ilgili yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Başkan Kazgan, yaptığı açıklamada, "Siyasilerimizin yapmış olduğu açıklamalarına istinaden basında kazanın oluş şekli ile yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kimler tarafından bilgi verildiği bilinmeden bilgi kirliliği ile yapılan açıklamaya göre Malatya'dan çıkan trenin izinsiz çıktığı beyan edilmiştir. Makinistin izin almadan yola çıkması mümkün değildir. İzinsiz yola çıkmak intihardır. Böyle bir şeyin olması mümkün müdür?" ifadelerine yer verdi.

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin kaza ile ilgili hiçbir açıklama yapmamasına rağmen Malatya'dan yola çıkan trenin personellerini suçlu ilan etmenin kendilerini üzdüğünü ifade eden Kazgan, "Bu durum biz sivil toplum örgütlerini, TCDD personellerini ve görev şehidi olan makinist kardeşlerimizin ailelerini derinden üzmüştür. TCDD Bölge Müdürlüğü bünyesinde meydana gelen her türlü kaza, teknik ve tetkik edilerek kayıt altına alınmaktadır. Telsiz konuşmaları, telefon kayıtları incelenmeden kaza ile ilgili personellerin ifadeleri alınmadan, kimse zanlı olarak suçlanamaz. Yapılan haberler açıklamalar zamansız gerçeği yansıtmayan talihsiz açıklamalardır. Bu konuda yargısız infaz edilmeden herkesi sükunete davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kurum yetkililerinin açıklaması olmadan kazanın oluş şeklinin bilinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kazgan, "Şu anda acımız taze ölen ve yaralanan, tedavi gören personellerimizin olduğunu unutmadan soruşturma başlamadan birilerini suçlu ilan etmek Biz TCDD çalışanlarını ve vefat eden, yaralanan ve hastanede yatan arkadaşlarımızın ailelerini derinden üzmüştür. Bu tür açıklamaların bir an önce düzeltilmesi elzemdir. Sonuçta iki insan hayatını kaybetmiştir. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize acil şifalar dileriz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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