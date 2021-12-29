Trakya'nın verimli KOBİ'leri tanıtım toplantısı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı altında hayata geçirilen Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu İlçesinde bir otelde düzenlenen ve Trakya kalkınma Ajansının yürütücüsü olduğu Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesinin toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi ile Trakya Bölgesi'nde imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin süreç ve enerji verimliliklerini artırmak ve KOBİ'lerin verimlilik odaklı üretime teşvik ederek bölgenin sosyoekonomik gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

"200'ün üzerinde KOBİ'mize ihracat danışmanlığı verilmiştir"

Toplantının açılış konuşmasını Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yaparak, "Trakya Kalkınma Ajansı olarak, Trakya Bölgemizde rekabetin çok yoğun olduğu imalat sanayinin rekabet gücünü artırmak için birçok projeyi hayata geçiriyor, mali ve teknik destek programları aracılığıyla çeşitli destekler veriyoruz. Özellikle Trakya dış ticaret projemiz ile Ticaret ve Sanayi Odalarımız ile Trakya'nın imalatını arttırmaya yönelik çalışmalar yaparken ki bu kapsamda 2021 yılında 85 milyon dolar sıfırdan ihracat rakamına ulaşılmış ve 200'ün üzerinde KOBİ'mize ihracat danışmanlığı verilmiştir. Yine Çerkezköy OSB'de kurduğumuz ve Trakya'daki tüm OSB'lerimizin ortağı olduğu Dijital Dönüşüm Merkezi ile Kobilerimizin ve üretim yapan fabrikalarımızın dijital dönüşümlerine yardımcı oluyoruz. Süreç verimliliği ve enerji verimliliği konusunda verdiğimiz destekler sayesinde, bölgemizde konu hakkında farkındalığı ve teknik kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Elde edilen iyi örnekleri bölge geneline yaymak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki, işletmelerin bir pazara girmek ve o pazarda tutunabilmek için müşterilerin kalite ve fiyat beklentilerine uymaları gerekir. Bu da pazarda sürekli bir fiyat baskısı oluşturur. Özellikle girdi maliyetlerindeki artışların nihai ürün fiyatlarına olan baskısı, işletmelerin rekabet gücüne olumsuz etki eder. Aynı zamanda enerji, ham madde, lojistik vb. maliyetlerdeki değişiklikler rekabeti zorlaştırmaktadır. Bunların yanı sıra, 'Yeşil Mutabakat' ve uluslararası anlaşmalar ile gelen yeni yükümlülükler ile müşterinin talep ettiği yenilenebilir enerji tüketimi, su kullanımının azaltılması ve karbon ayak izinin azaltılması gibi sürdürülebilirlik hedefleri, sınırlı kaynaklarını doğru şekilde yönlendirme yeteneğine sahip olmayan işletmelerin rekabet güçlerini olumsuz etkiler. Tüm bu sebeplerle imalat sanayinde rekabetçiliğin güçlendirilmesi adına, verimlilik odaklı üretimin ön plana çıkması gerekiyor. Üretim sürecinde yer alan ham madde, iş gücü, sermaye, enerji ve yönetim gibi değişkenlerde gerçekleştirilecek iyileştirmeler, işletmelerin birim maliyetlerinin düşürülmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı olarak 'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri' proje fikri ile Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 2017 yılında açılan çağrıya başvuruda bulunduk. Bugün Açılışını yapmakta olduğumuz Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi ile Trakya Bölgesi'nde imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin süreç ve enerji verimliliklerini artırmayı ve KOBİ'lerimizi verimlilik odaklı üretime teşvik ederek bölgemizin sosyoekonomik gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"43 şehrimizde 520 milyon Avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik"

Daha sonra kürsüye davet edilen Bakan Yardımcısı Dönmez, "Sanayi odaklı kalkınma süreci hızla devam ediyor. Salgının en etkili olduğu 2020 yılında herkes küçülürken, biz büyüdük. Bu yılın ilk üç çeyreğinde yakaladığımız büyüme rakamları ile inşallah 2021'i çift haneli büyümeyle kapatacağız. Şimdi ise dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girmenin mücadelesini veriyoruz. Son dönemdeki finans piyasalarındaki hareketleri tamamen konjonktüreldir ve yakın zamanda rahatlamayı göreceğiz. Devlet olarak bu noktada gereken kamusal ve finansal birçok aracı kullanıyoruz. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik kalkınma için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yatırımcılarımızın ve girişimcilerimizin düşük maliyetlerde finansmana erişimine büyük önem veriyoruz. 2021 yılı genel itibarıyla pandemi nedeniyle 2020 yılında yaşadığımız zorlukların aşılması ve şartların salgın öncesi duruma gelmesi için yapılan çalışmalarla geçti. Bakanlık olarak, planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına; Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda sonuç odaklı politikalar uyguluyoruz. Sağladığımız ulusal desteklerin yanında, işletmelerimizin, girişimcilerimizin ve araştırmacılarımızın uluslararası kaynaklardan da faydalanmalarını teşvik ediyoruz. Bunların başında da AB ile yürüttüğümüz Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı var. Rekabetçi Sektörler Program kapsamında bugüne kadar 88 projeye 780 Milyon Avro destek sağladık. Avrupa Birliği ile mali iş birliğimiz çerçevesinde 2007 yılından bu zamana 'Rekabetçi Sektörler Programı'nı yürütüyoruz. IPA programının birinci döneminde, 43 şehrimizde 520 milyon Avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik. İkinci dönemde ise ihracata ve istihdama katkı sağlayan, rekabetçiliği ve yeniliği hedefleyen proje fikirlerine öncelik verdik. Bu dönemde de yaklaşık 260 Milyon Avro bütçeli 42 projeyi destekledik. Sanayimizin dijital dönüşümünden aşı ve ilaç geliştirmeye, otonom araçlardan kanserle mücadeleye kadar çok çeşitli alanlarda projeler yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"150 bin kişiye iş imkanı sağlandı"

Bakan Yardımcısı Dönmez, "Tekirdağ'da kurulu OSB sayısını 4'ten 14'e çıkardık ve 150 bin kişiye iş imkanı sağlandı. Aynı zamanda 2021 yılı yatırım programımızda 8 OSB projesinin çalışmaları devam ediyor. Bu projelerin hayata geçmesi için OSB'lerimize yaklaşık 1,4 milyar lira kredi kullandırdık. Tekirdağ'da da tarım alanlarının kontrolsüz şekilde sanayi parseli haline gelmesinin önüne geçtik. Islah OSB çalışmaları ile tarımın tarım alanında, sanayinin de sanayi alanında yapılması sağladık. Bu projelerden, Derin deniz deşarj ve kollektör hattı karakteristiği ile yer alan Ergene Havzasındaki Organize Sanayi Bölgeleri projesini ve 38 hektar" karakteristik Yalıboyu osb projesini 2021 yılı sonu itibariyle tamamlayarak sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Ülkemizin havza bazlı ilk çevre projesi olan ve Bakanlık olarak desteklediğimiz "Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış suların Marmara'ya Deşarjını Sağlayacak Proje"de deşarj hattının görüntülenmesi ve su kalitesinin izlenmesi faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu projelerle topraklarımızı, derelerimizi, havamızı temizleme gayreti içerisindeyiz. Ergene Havzası'nda kirliliğin azaltılmasına yönelik "Temiz üretim tematik teknik destek programı" projesini başlattık. İlimizdeki tekstil sektörü üreticilerimizin verimliliklerini artırarak rekabetçi olabilmeleri ve çevreye duyarlı üretimi teşvik etmek için yaklaşık 2 milyon lira kaynak sağladık. İşletmelere yalın ve dijital dönüşümlerinde rehber olacak Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerini Yani Model Fabrikaları ülkemizin dört bir tarafında yaygınlaştırdık. 2022 yılında sanayimizin lokomotiflerinden olan Tekirdağ'a Model Fabrika kurulum süreci konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık" şeklinde açıklamada bulundu.

"KOBİ'lerimizin verimliliğe odaklı üretim gerçekleştirmelerini teşvik edeceğiz"

Bakan Yardımcısı Dönmez, konuşmasının devamında, "Bölgedeki işletmelerimizin tamamına yakınını, imalat sanayindeki KOBİ'ler oluşturuyor. KOBİ'lerimiz, 'Makine, elektrikli ev aletleri, elektronik, gıda, tekstil ve giyim, otomotiv, kimya, plastik ve kauçuK' sektörlerinde yoğun olarak faaliyet gösteriyor. Ancak, düşük düzeydeki enerji ve süreç verimliliği, KOBİ'lerin sürdürülebilirliğini ve piyasada rekabet avantajını sağlamalarının önündeki en büyük engel. Bölgenin endüstriyel elektrik tüketimi de Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Ulusal ekonominin gücü elbette sanayicilerinin rekabet gücüyle doğru orantılı. Verimlilik artışı; ekonomide üretim kapasitesinin artırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi ve büyümenin hızlandırılması açısından kritik önem taşımakta. 3 milyon avro bütçeli Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi bu açıdan, rekabetçi sektörler programımızın en önemli ve katma değeri yüksek projelerinden biri. Ekonomideki verimlilik sorununun odağında olmaları ve tüm işletmelerin çoğunluğunu teşkil etmeleri nedeniyle, bu program KOBİ'lere odaklı tasarlanmıştır. Bu projede, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de İmalat Sanayindeki KOBİ'lerimizin verimliliğe odaklı üretim gerçekleştirmelerini teşvik edeceğiz. Sanayinin dönüşümünü ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirirken, iklim değişikliği ile mücadele de girişimcilerimizin kamu ile uyumlu faaliyet göstermelerini teşvik ediyoruz. En büyük ticaret ve yatırım ortağımız olan AB, sanayisinin ekolojik dönüşümü için Avrupa Yeşil Mutabakatını yayımladı. En dikkat çeken önlemler arasında ürünlerin içerdiği karbon yoğunluğuna göre vergilendirilmesi için Sınırda Karbon Düzenlemesi ve sürdürülebilir ürünlere yönelik Döngüsel Ekonomi Düzenlemeleri. Belirli standartları taşımayan işletmeler uluslararası ticaretlerinde çeşitli zorluklarla karışılacak. Bu dönüşümü büyük bir avantaja çevirme potansiyelimiz var. Proje kapsamında Trakya Verimlilik Platformunu hayata geçirdik" diyerek konuşmasını noktaladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Program daha sonra Çalıştay ile devam etti. - TEKİRDAĞ