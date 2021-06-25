Trakya'nın en büyük Yöresel Ürünler Pazarı açılıyor
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Trakya'nın en büyük Yöresel Ürünler Pazarı açılıyor

Trakya'nın en büyük Yöresel Ürünler Pazarı açılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in destekleriyle hazırlanan Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı, 28 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 12.00'de açılacak.

Keşan Belediyesi tarafından İzzetiye Kavşağı Erikli Yolu 1. kilometrede Edirne Valisi Ekrem Canalp'in tam desteği ile hazırlanan Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı 28 Haziran günü düzenlenen programla açılacak.

Saat 12.00'de başlayacak olan açılışta, ikramda bulunulacak ve canlı müzik sahnelenecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, açılışa tüm vatandaşları davet etti.

Helvacıoğlu, Trakya'nın en büyük yöresel ürünler pazarını Edirne Valisi Ekrem Canalp'in destekleriyle Keşan'a kazandırdıklarını belirterek, "Üreticisinden 100'lerce tat, lezzet ve ürünü Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nda vatandaşımız ile buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız pazarımızda doğal ve el emeği ile hazırlanan ürünleri bulabilecek. Bu pazar da yok yok, tarhanadan erişteye, makarnadan kuskusa, salçaya reçele en doğal haliyle ulaşabileceğiz. Yöresel ürünler pazarımızı Türkiye'de marka yapacağız. Bu yönde hızlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Pazarımız, kadın istihdamına ve üretime katkı sağlayacak. Ayrıca özellikle yaz sezonda yol turizmiyle bölge ekonomisine katkı sağlayacak. Yöresel ürünler pazarımızın açılışına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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