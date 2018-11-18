Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekim ayında 15,7 milyar dolarlık ihracat ile tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiklerini belirterek "Çok şükür, kasım ayında da çok başarılı gidiyoruz. Rakamlarımız yine yüzde 10'un üzerinde bir artışa, belki de, inşallah, yeni bir rekora daha işaret ediyor. 170 milyar dolar olan yıl sonu hedefimize, emin adımlar ile ilerliyoruz." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Trakya Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Trakya'nın kalbi Edirne'de bölgenin sorunlarını dinleyip çözüm üretmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Dış ticaret fazlası veren bir Türkiye hedeflediklerini ifade eden Gülle, "Bizim işimiz ihracat, Hedefimiz de dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, ihracatı arttırmak ve ihracatçıyı ayakta tutmak için sürekli çalışıyor, sorunlara hızlı ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Gülle, hükümetin de desteğiyle ihracatta rekorlar kırdıklarını vurguladı. Ekim ayında 15,7 milyar dolarlık ihracat ile tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiklerini anlatan Gülle, "Çok şükür, kasım ayında da çok başarılı gidiyoruz. Rakamlarımız yine yüzde 10'un üzerinde bir artışa, belki de inşallah, yeni bir rekora daha işaret ediyor. 170 milyar dolar olan yıl sonu hedefimize, emin adımlar ile ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, Türkiye genelinde 71 bin ihracatçı olduğunu, coğrafi açıdan bu kadar kıymetli bir bölgenin, daha fazla ihracata yönelmesi gerektiği sözlerine ekledi.

Toplantıda konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp ise kentin, Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapmış, aynı zamanda Balkanların tarih, kültür ve medeniyetler merkezi olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin Balkanların ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Canalp, "İki ülkeyle sınırı olan Edirne'nin, sınır ticaretini daha da geliştirmek, tarihi eserleri ve konum itibari ile önemli bir yerde olan şehrimizin özellikle turizm ve turizme dayalı ticaret pastasından hak ettiği geliri alması en büyük hedefimizdir." dedi.

Özlemi çekilen bir sistem hayata geçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru bir vizyonla iç ticaret, dış ticaret ve gümrükleri tek bakanlıkta topladığını, uzun yıllar hasretini çektikleri bir sitemin hayata geçtiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş dünyasından geldiğini ve yatırımı ve ticareti iyi bildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bunun ülke iş dünyası ve Türkiye için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı.

Trakya'nın bereketli topraklarıyla tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Tekirdağ sanayisiyle, Edirne'miz tarih ve kültürüyle, Kırklareli ve Çanakkale doğal güzellikleriyle çok önemli değerlere sahip. Bu bölgede limanımız var, hava yolumuz var, demir yolumuz var, Trakya aynı zamanda Avrupa'ya açılan bir kapımız yani 500 milyonluk milyonluk bir nüfusa bizi bağlayan bölge Trakya. Bizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bu bölgeye önemli yatırımlar yapıyoruz. Sınır kapılarını modernize ediyoruz. Kapıkule'yi dünyanın en modern ve güvenli sınır kapısı haline getirdik. Tüm dünyaya sınır kapımızla rol model olduk. Hamzabeyli ve İpsala sınır kapısının kapasitesini arttırıyoruz. "