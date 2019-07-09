Traktörün saman yüklü römorku yandı

Karaman'da seyir halindeyken yanmaya başlayan saman yüklü traktörün römorkunu itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre Halim Kaya yönetimindeki 70 AG 282 plakalı traktör ile merkeze bağlı Çavuşpınar köyüne giderken saman yüklü römorkundan dumanlar çıktığını gördü. Kaya, traktörü durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, römorkta maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA